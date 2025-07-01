لهذا السبب حمّل رومينيجه اللاعبين المسوؤلية

تعليقًا على شكاوى اللاعبين من ازدحام جدول المباريات

قال كارل هاينز رومينيجه، نجم بايرن ميونيخ ورئيسه السابق، تعليقًا على شكاوى اللاعبين من ازدحام جدول المباريات "أتفهم سبب إحباطهم، لكن اللاعبين ووكلاءهم لهم دور في هذا الوضع".

وأضاف رومينيجه "بمطالبهم المستمرة بزيادة الأجور، دفعوا الأندية للسعي وراء إيرادات أكبر، فمن أين تأتي هذه الأموال؟ من خلال إقامة المزيد من المباريات، ولهذا السبب أعتقد أنه حان الوقت لنقاش عقلاني يعيد التوازن للعبة".

وتُبرز تصريحات رومينيجه الضغوط المالية التي تقف وراء توسيع بطولة كأس للأندية إلى 32 نادياً في 2025، بعد أن أُجبرت الأندية على خلق دخل إضافي من خلال المزيد من المباريات، ما زاد من إرهاق اللاعبين الذين اشتكى عدد كبير منهم من الازدحام في جدول المباريات والإصابات التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك.







