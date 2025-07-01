أكبر حكم كرة قدم في بريطانيا عمره ٩٢ وأمامه موسمين إضافيين !!

في إنجاز استثنائي يعكس روح العزيمة والشغف

في إنجاز استثنائي يعكس روح العزيمة والشغف، الحكم البريطاني فرانك فوستر امس الإثنين (٣٠ حزيران - يونيو)، بعيد ميلاده الثاني والتسعين، وهو لا يزال يواصل إدارة مباريات كرة القدم دون انقطاع.

فوستر، المقيم في مدينة بمقاطعة ساوث يوركشاير، يُعد أقدم حكم نشط في المملكة المتحدة، وقد أدار منذ عام 1980 ما يقارب 5500 مباراة في مختلف الفئات، من مباريات الرجال والنساء إلى مباريات الفئات العمرية الصغيرة.

ويؤمن فوستر بأنّ "العمر مجرد رقم"، ويقول إنّه لا يشعر بالكبر في السن، ويعتقد أنّه ما زال قادرًا على المواصلة لموسمين إضافيين على الأقل، ويحرص الجدّ لأربعة أحفاد على ممارسة رياضة المشي يوميًا للحفاظ على لياقته، كما يتبع نظامًا صحيًا صارمًا، خالٍ من التدخين والكحول.

وخلال مسيرته الطويلة، أدار مباريات لعدد من نجوم الكرة السابقين، بينهم لاعب منتخب توني كاري، كما شارك في مباريات خيرية عدة، وهو لا يُخفي اعتراضه على تقنية الفار، ويعتبر أنها "تُفسد متعة اللعبة".

ورغم كل هذه السنوات، لم يفقد فوستر شغفه "جسدي لم يقل لي بعد أن أتوقف ... وما دام الأمر كذلك، سأستمر".









