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فيديو - مانشستر يونايتد يحسم مصير "ميسي الصغير" .. شبيه رونالدو !!

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فيديو - مانشستر يونايتد يحسم مصير &quot;ميسي الصغير&quot; .. شبيه رونالدو !!
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كرة القدم

2025-07-01 | 01:41
فيديو - مانشستر يونايتد يحسم مصير "ميسي الصغير" .. شبيه رونالدو !!

بعد تدخل حاسم من كبار المسؤولين في النادي

حسم نادي مانشستر يونايتد مستقبل لاعبه الواعد جوزيف جونيور أندريو غابرييل، المعروف بلقب "الفتى ميسي"، بعد تدخل حاسم من كبار المسؤولين في النادي، لتفادي خسارته لصالح أندية منافسة كانت تسعى لخطفه.
ولعب كلّ من  مدير كرة القدم في النادي، جيسون ويلكوكس، ومدير التفاوض مات هارغريفز، لعبا دورًا محوريًا خلال الأسبوع الماضي لإقناع غابرييل بالبقاء في صفوف "الشياطين الحمر"، بعد اهتمام عدة أندية منافسة بضمه، خاصة وأنه يحمل جواز سفرًا إيرلنديًا يتيح له اللعب في الاتحاد الأوروبي بدءًا من سن السادسة عشرة، بدلًا من الانتظار حتى يبلغ الثامنة عشرة.
غابرييل، الذي نشأ في لندن وسبق له اللعب في صفوف أكاديميات تشيلسي وآرسنال ووست هام، طوّر مهاراته في كرة القدم والـ"فوتسال" على حدّ سواء، ويعتبره الكثيرون أحد أبرز المواهب الصاعدة، وهو اشتهر على الإنترنت منذ سن التاسعة بفيديوهات تحت لقب "الفتى ميسي".
ومع ذلك، يرى الكشّافون أن أسلوبه أقرب إلى كريستيانو رونالدو أو نيمار، وهو شكّل صداقة وثيقة مع كريستيانو رونالدو جونيور حين تزاملا في أكاديمية يونايتد، بل إن النجم البرتغالي الأب أهداه قميصًا موقّعًا قبل رحيله إلى السعودية.
يُذكر أن والده، لاعب منتخب إيرلندا السابق جو أوكيرويل، غيّر اسم العائلة إلى "غابرييل" لأسباب دينية وتسويقية، كما تم اتخاذ قراراً بتعليم نجله في المنزل، إلى جانب اتباعه نظامًا غذائيًا صارمًا لإعداده كرياضي محترف منذ الصغر. 
وكان اللاعب الصاعد قد خاض أولى مبارياته مع منتخب إنجلترا تحت 15 عامًا في شباط - فبراير الماضي، ويستعد حاليًا للانضمام إلى فريق تحت 18 عامًا في مانشستر يونايتد.


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رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

جوزيف جونيور أندريو غابرييل

الفتى ميسي

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