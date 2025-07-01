فيديو - مانشستر يونايتد يحسم مصير "ميسي الصغير" .. شبيه رونالدو !!

Manchester United's 14-year-old wonder-kid dubbed ' ' is set to sign a new deal at 🌟🔴 pic.twitter.com/ItGtZI2QT4 — Mail Sport (@MailSport) June 30, 2025

حسم نادي يونايتد مستقبل لاعبه الواعد جونيور أندريو غابرييل، المعروف بلقب "الفتى "، بعد تدخل حاسم من كبار المسؤولين في النادي، لتفادي خسارته لصالح أندية منافسة كانت تسعى لخطفه.ولعب كلّ من مدير كرة القدم في النادي، جيسون ويلكوكس، ومدير التفاوض مات هارغريفز، لعبا دورًا محوريًا خلال الأسبوع الماضي لإقناع غابرييل بالبقاء في صفوف " الحمر"، بعد اهتمام عدة أندية منافسة بضمه، خاصة وأنه يحمل جواز سفرًا إيرلنديًا يتيح له اللعب في الأوروبي بدءًا من سن السادسة عشرة، بدلًا من الانتظار حتى يبلغ الثامنة عشرة.غابرييل، الذي نشأ في وسبق له اللعب في صفوف أكاديميات وآرسنال ووست هام، طوّر مهاراته في كرة القدم والـ"فوتسال" على حدّ سواء، ويعتبره الكثيرون أحد أبرز المواهب الصاعدة، وهو اشتهر على الإنترنت منذ سن التاسعة بفيديوهات تحت لقب "الفتى ميسي".ومع ذلك، يرى الكشّافون أن أسلوبه أقرب إلى أو ، وهو شكّل صداقة وثيقة مع كريستيانو جونيور حين تزاملا في أكاديمية يونايتد، بل إن النجم البرتغالي الأب أهداه قميصًا موقّعًا قبل رحيله إلى السعودية.يُذكر أن والده، لاعب منتخب إيرلندا السابق جو أوكيرويل، غيّر اسم العائلة إلى "غابرييل" لأسباب دينية وتسويقية، كما تم اتخاذ قراراً بتعليم نجله في المنزل، إلى جانب اتباعه نظامًا غذائيًا صارمًا لإعداده كرياضي محترف منذ الصغر.وكان اللاعب الصاعد قد خاض أولى مبارياته مع منتخب تحت 15 عامًا في شباط - فبراير الماضي، ويستعد حاليًا للانضمام إلى فريق تحت 18 عامًا في مانشستر يونايتد.