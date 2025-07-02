فيديو - رسالة من ميسي إلى يامال .. ما المناسبة؟

الأسطورة ميسي من إعلان اديداس الجديد 😍 pic.twitter.com/NILJFRIl6C — Messi World (@M10GOAT) July 1, 2025

على الرغم من قلة التفاعلات بين وليونيل ، فإنّ المقارنات بين النجمين قائمة، بل تتصاعد يوما بعد يوم.فالنجم الأرجنتيني يُعدّ ظاهرة كروية قد لا تتكرّر، لكنّ الأداء اللافت ليامال مع برشلونة في الموسم الماضي، دفع الكثيرين إلى وضعه في خانة تشبه ميسي.والصورة الشهيرة التي ظهر فيها ميسي مع طفل رضيع، هو يامال، أضافت لمسة شعرية للعلاقة بينهما، إذ بات ذلك الولد مستعدا لحمل الرقم الذي ارتبط ميسي داخل النادي الكتالوني.وفي خطوة رمزية، وجّه ليونيل ميسي رسالة خاصة إلى لامين يامال ضمن إعلان ترويجي لشركة " "، كتب فيها عبارة "اللوم يقع على الحذاء"، في إشارة إلى أنّ سحرهما الكروي ينبع من طراز الحذاء نفسه (F50) الذي ينتعله كل منهما.وإلى جانب الموهبة الفذة التي تجمع بينهما، بدا توقيت الإعلان مثاليا، إذ تشير التوقعات إلى أن يامال سيحمل الرقم 10 في برشلونة الموسم المقبل، ويبدو أن النجم الشاب يمتلك من الثقة والشخصية ما يكفي ليحمل هذا الرقم التاريخي دون أن يتأثر بالضغوط المصاحبة له.وقد يشهد على المواجهة الأولى بين الأسطورة والنجم الصاعد هذا العام في مباراة "الفيناليسيما" بين منتخبيّ اسبانيا والارجنتين، ما قد فتح صفحة في العلاقة الرمزية بينهما.