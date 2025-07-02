برشلونة أول نادي يحصل على أعلى شهادات الامتثال الإداري في إسبانيا

أول كيان رياضي في يحقق هذا التميز في مجال الامتثال

أعلن نادي برشلونة عن حصوله على شهادتي ISO 37301:2021 وUNE 19601:2017 من الجمعية الإسبانية للتوحيد القياسي والاعتماد (AENOR)، ليصبح بذلك أول كيان رياضي في ، بما في ذلك الاتحادات والهيئات التنظيمية، يحقق هذا المستوى من التميز في مجال الامتثال.

وتُعد شهادة ISO 37301:2021 معياراً دولياً للامتثال، وقد حصل عليها النادي كأول مؤسسة رياضية على الإطلاق، ما يتيح له تقديم إطار شامل لوضع وتنفيذ وتقييم وتحسين أنظمة الامتثال على المستويين المحلي والدولة.

أما شهادة UNE 19601:2017، المعنية بالامتثال الجنائي، فتؤكد امتلاك النادي لنظام متكامل وفعال لمنع وإدارة المخاطر الجنائية، بما في ذلك غسيل الأموال وحماية الأطفال، وفقًا لأعلى المعايير القانونية.

ومنذ عام 2016، أسس برشلونة إدارة خاصة بالامتثال تعنى بالكشف المبكر عن المخاطر المحتملة وإدارتها، لا سيما المرتبطة بالمسؤولية الجنائية، وهي تشرف على برامج داخلية تتعلق بمجالات العمل والضرائب والبيئة.

وتقوم الادارة بمبادرات رياضية نوعية، أبرزها "نظام حماية الطفل" الذي أطلق عام 2022 لحماية نحو 200 ألف طفل يشاركون في أنشطة النادي المختلفة من لا ماسيا وأكاديمية برشلونة والرياضات الهاوية إلى المؤسسة الخيرية التابعة له.

وأكّد النادي أنّ هذا الإنجاز يعزّز ثقة الأعضاء والجماهير، ويعكس التزامه بالشفافية والنزاهة في جميع عملياته، ويعزز مصداقيته لدى موظفيه وشركائه ومجتمعه، مما يرسخ موقعه كمرجعية في الإدارة الأخلاقية والمسؤولة داخل وخارج الملاعب.





