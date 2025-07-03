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تشيلسي ضخّ 257 مليون جنيه إسترليني في خزينة برايتون !!

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تشيلسي ضخّ 257 مليون جنيه إسترليني في خزينة برايتون !!
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كرة القدم

2025-07-03 | 01:05
تشيلسي ضخّ 257 مليون جنيه إسترليني في خزينة برايتون !!

منذ استحواذ تود بويلي على النادي في أيار - مايو 2022

كشفت تقارير أنّ نادي تشيلسي صرف مبلغا إجماليا يزيد على 257 مليون جنيه إسترليني (317 مليون دولار) لصالح نادي برايتون، منذ استحواذ تود بويلي على النادي في أيار - مايو 2022.
ومن الصفقات بين الناديين، كلًّا من مارك كوكوريلا الذي انضم إلى تشيلسي في آب - أغسطس 2022 مقابل 62 مليون جنيه، وروبرت سانشيز الذي انتقل في شباط - فبراير 2024 بمقابل 25 مليون جنيه، ومويسيس كايسيدو الذي كلّف النادي اللندني 115 مليون جنيه شاملة الحوافز في آب - أغسطس 2023.
أما أحدث هذه الصفقات فكان جواو بيدرو الذي وصل إلى ستامفورد بريدج مقابل نحو 60 مليون جنيه، كما دفع تشيلسي 22 مليون جنيه لتعويض برايتون مقابل التعاقد مع المدرب غراهام بوتر ومستشاريه في أيلول - سبتمبر 2022.
يُظهر هذا الإنفاق الضخم نهج تشيلسي في السوق واستراتيجيته الواضحة، تحويل المواهب من برايتون لتحقيق نتائج فورية، والأخير هو المستفيد الأكبر مادياً.



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كرة القدم

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