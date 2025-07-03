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14 لاعبا مهددون بالغياب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية

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14 لاعبا مهددون بالغياب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية
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كرة القدم

2025-07-03 | 01:05
14 لاعبا مهددون بالغياب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية

تشهد صفوف بالميراس وتشيلسي حالة من القلق

تشهد صفوف فريقي بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي حالة من القلق، بعدما أصبح 14 لاعبا من الفريقين مهددين بالغياب عن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في حال تلقيهم بطاقة صفراء إضافية في ربع النهائي وعبور فريقهم نحو الدور المقبل.
ويضم بالميراس 7 لاعبين في دائرة الخطر، هم ويفرتون وغياي وأنيبال مورينو وريتشارد ريوس ورافاييل فيغا وفيليبي أندرسون وإيستيفاو، حيث يحمل كل منهم بطاقة صفراء واحدة. 
في المقابل، يواجه تشيلسي الوضع نفسه مع سبعة من لاعبيه أيضا، هم ريس جيمس ومارك كوكوريلا وليفي كولويل وتوسين أدارابيويو وكول بالمر وديلاب وبيدرو نيتو، الذين دخلوا قائمة خطر الإيقاف.
ومن المنتظر أن يتوخى كلا الفريقين الحذر في مباراتهم التالية فجر يوم السبت المقبل لتفادي خسارة عناصر مهمة في حال التأهل إلى نصف النهائي.



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