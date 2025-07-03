فيديو - الروبوتات تخطف الأضواء في ملاعب كرة القدم الصينية

🤖⚽️ China hosted a fully autonomous AI robot football match. 🇨🇳 pic.twitter.com/Qin7657gWA — EuroFoot (@eurofootcom) July 2, 2025

في الوقت الذي تراجع فيه بريق منتخب الصين لكرة القدم للرجال، نجحت فرق الروبوتات الشبيهة بالبشر (Humanoid) في جذب اهتمام الجماهير في بكين، ليس بمهاراتها الرياضية، بل بالتكنولوجيا المتطورة التي تقف وراءها.وشهدت الصينية مساء السبت مواجهة غير مسبوقة بين أربع فرق من الروبوتات، في مباريات كرة قدم مصغرة (3 ضد 3)، تعمل بشكل كامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودون أي تدخل بشري.ووصف بأنه الأول من نوعه في الصين، واعتُبر تمهيدًا لانطلاق "ألعاب الروبوتات العالمية" الشبيهة بالبشر التي ستُقام في بكين قريبا.وبحسب المنظمين، خاضت الروبوتات المباريات بشكل ذاتي تماما، معتمدة على استراتيجيات تحكم ذكية طوّرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي، دون أي إشراف أو بشري خلال اللعب، وتم تزويدها بحساسات بصرية متقدمة، مكنتها من التعرف على الكرة والتحرك على أرض الملعب بانسيابية.كما تم تصميم الروبوتات لتتمكن من الوقوف مجددا عند السقوط، إلّا أنّ بعضها تعثر واضطرت الفرق الفنية إلى إخراجها محمولة على "نقالات"، ما أضفى طابعا واقعيا وطريفا في الوقت نفسه على الحدث.الفعالية أثارت إعجاب الحضور، وفتحت الباب أمام مرحلة من المنافسات الرياضية المعتمدة على الآلة والذكاء الاصطناعي.