كرة القدم في صدمة .. رحيل ديوغو جوتا

صُدمت كرة القدم العالمية والأوروبية والانجليزية، ونادي ليفربول بشكل خاص، بالخبر الذي نشرته صحيفة ماركا الاسبانية، ومفاده وفاة نجم "الريدز"، البرتغالي ديوغو جوتا، عن 28 سنة، نتيجة حادث سير مروّع.

وذكرت الصحيفة أن جوتا تعرض لحادث سيارة في مدينة الإسبانية، فقتل مع شقيقه أندريه، على بُعد حوالي 65 كيلومتراً من الطريق "A-52" في المنطقة الإسبانية المذكورة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن شهود كانوا في مكان الحادثة، اتصلوا بالإسعاف والشرطة بعد أن انتشرت النيران بشكل كبير، أن السيارة التي كان يقودها جوتا مع شقيقه، انحرفت عن الطريق العام، واشتعلت فيها النار.

وكان جوتا انتقل إلى ليفربول في العام 2020، من وولفرهامبتون مقابل حوالي 44,7 مليون يورو، حيث خاض مع الريدز 182 مباراة وسجل 65 هدفاً وصنع 26 هدفاً، وتُوج بلقب الدوري الإنكليزي مرتين ولقب الإنكليزي مرة ولقب كأس الرابطة الإنكليزية مرة.