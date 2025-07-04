فيديو - جماهير ليفربول والخصوم يتحدّون في الحزن

A touch of class from this Everton fan who joined Liverpool supporters in laying tributes for Diogo Jota 👏❤️💙 pic.twitter.com/7hKmGh3F1f — Mail Sport (@MailSport) July 3, 2025

في نادر يجسّد إنسانية كرة القدم، تجمّعت جماهير ليفربول وإيفرتون أمام ملعب " " في وداع حزين للنجم البرتغالي ديوغو جوتا، الذي توفي عن 28 عاماً إثر حادث سير مأساوي في ، أسفر أيضاً عن وفاة شقيقه أندريه سيلفا (26 عاماً).ووسط صمت مهيب، وقف المشجعون أمام الملعب يضعون الزهور والشموع والقمصان تخليدا لذكرى اللاعب الذي لم يمضِ سوى خمسة أسابيع على تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، لتتحول فرحة التتويج إلى لحظة حداد مؤلمة تعكس هشاشة المجد الكروي أمام فاجعة إنسانية.جماهير من مختلف الأعمار، رجالاً ونساءً وأطفالاً، أجهشوا بالبكاء وهم يعلّقون الأوشحة على الأشجار ويضعون قمصان الأندية إلى جانب باقات الزهور، بالونات حمراء تحمل الرقم 20، رقم جوتا، رفعت في المكان، فيما طالب عدد من المشجعين بإحالة الرقم على التقاعد تكريما له.وظهر مشجعو ، الخصم المحلي لليفربول في المدينة، وهم يضعون الأزهار تكريما للاعب، وبدت قمصانهم بين قمصان مماثلة لليدز يونايتد، غلاسغو ، وكريستال بالاس وسواهم، بالقرب من النصب التذكاري لضحايا كارثة هيلزبره، الى جحانب شالات "الخصم اللدود" يونايتد.