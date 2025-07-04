بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية

في إيطاليا
، هناك ما قبل سيلفيو برلوسكوني وما بعده، ولا يُستثنى عالم كرة القدم من هذا التحوّل. فعلى مدى ما يقارب أربعة عقود، كان اسمه مرتبطًا ارتباطا وثيقا بكرة القدم، إلا أن هذا الفصل الطويل وصل اليوم
إلى نهايته.
فقد تم بيع نادي مونزا الإيطالي بالكامل إلى صندوق الاستثمار
الأميركي Beckett Layne Ventures (BLV)، وهو النادي الذي شكّل آخر صلة بين عائلة برلوسكوني وعالم كرة القدم.
وتنقسم الصفقة إلى مرحلتين،80% من أسهم النادي تم التنازل عنها حاليا، على أن يُستكمل نقل الـ20% المتبقية قبل حزيران - يونيو
2026.
ورغم أن مونزا عاد إلى دوري الدرجة الثانية (سيري ب)، بعد هبوطه في الموسم الماضي، سيظل هناك تمثيل رمزي لشركة (Fininvest)، الشركة التاريخية التابعة لعائلة برلوسكوني، ضمن مجلس إدارة النادي، ولكن بشكل صوري فقط.
يُذكر أن سيلفيو برلوسكوني (1936-2023)، اشترى نادي ميلان في 20 شباط – فبراير 1986، بعد فشل في محاولته لشراء نادي إنتر ميلان.
وبعد ثلاث سنوات فقط، توّج "الروسونيري" ببطولة أوروبا
بقيادة المدرب الشهير أريغو ساكي، وبفضل الثلاثي الهولندي التاريخي، رود خوليت وماركو فان باستن، وفرانك رايكارد.
وفي أيلول - سبتمبر 2018، عادت عائلة برلوسكوني إلى الواجهة الكروية من خلال استحواذ شركة "فينينفست" على ملكية نادي مونزا، وتم إطلاق اسم والد سيلفيو، لويجي برلوسكوني، على مركز التدريب الخاص بالنادي، فأصبح يُعرف باسم
"المركز الرياضي لويجي برلوسكوني – مونزيلو".