بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية

في ، هناك ما قبل سيلفيو برلوسكوني وما بعده

في ، هناك ما قبل سيلفيو برلوسكوني وما بعده، ولا يُستثنى عالم كرة القدم من هذا التحوّل. فعلى مدى ما يقارب أربعة عقود، كان اسمه مرتبطًا ارتباطا وثيقا بكرة القدم، إلا أن هذا الفصل الطويل وصل إلى نهايته.

فقد تم بيع نادي مونزا الإيطالي بالكامل إلى الأميركي Beckett Layne Ventures (BLV)، وهو النادي الذي شكّل آخر صلة بين عائلة برلوسكوني وعالم كرة القدم.

وتنقسم الصفقة إلى مرحلتين،80% من أسهم النادي تم التنازل عنها حاليا، على أن يُستكمل نقل الـ20% المتبقية قبل حزيران - 2026.

ورغم أن مونزا عاد إلى دوري الدرجة الثانية (سيري ب)، بعد هبوطه في الموسم الماضي، سيظل هناك تمثيل رمزي لشركة (Fininvest)، الشركة التاريخية التابعة لعائلة برلوسكوني، ضمن مجلس إدارة النادي، ولكن بشكل صوري فقط.

يُذكر أن سيلفيو برلوسكوني (1936-2023)، اشترى نادي ميلان في 20 شباط – فبراير 1986، بعد فشل في محاولته لشراء نادي إنتر ميلان.

وبعد ثلاث سنوات فقط، توّج "الروسونيري" ببطولة بقيادة المدرب الشهير أريغو ساكي، وبفضل الثلاثي الهولندي التاريخي، رود خوليت وماركو فان باستن، وفرانك رايكارد.

وفي أيلول - سبتمبر 2018، عادت عائلة برلوسكوني إلى الواجهة الكروية من خلال استحواذ شركة "فينينفست" على ملكية نادي مونزا، وتم إطلاق اسم والد سيلفيو، لويجي برلوسكوني، على مركز التدريب الخاص بالنادي، فأصبح يُعرف "المركز الرياضي لويجي برلوسكوني – مونزيلو".





