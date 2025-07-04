من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ

في تحول دراماتيكي مذهل خلال سبع سنوات فقط، كتب نادي فلومينينسي البرازيلي فصلًا جديداً في تاريخه الكروي، بعدما تأهّل إلى ربع نهائي كأس العالم
للأندية 2025 عقب فوزه المثير على إنتر ميلان الإيطالي.
الانتصار على وصيف بطل دوري أبطال أوروبا
جاء ليجسد مسيرة نهوض مذهلة للفريق، الذي كان في كانون
الأوّل - ديسمبر 2024 مهددا بالهبوط للدرجة الثانية وبقي في الدوري البرازيلي بمعجزة بعد فوزه في الجولة الأخيرة
على بالميراس.
اليوم
، وفي نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، وقف فلومينينسي ندّاً عملاقا أمام أحد أقوى أندية أوروبا، ونجح في انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي، في مشهد
لاقى إشادة جماهيرية وإعلامية واسعة
في البرازيل
والعالم.
رحلة فلومينينسي من شبح الهبوط إلى ساحة
البطولة العالمية تعكس عملا جبّاراً واستثمارا ناجحا في المواهب، وتثبت أنّ الإصرار والرؤية الواضحة قادران على تحويل الأندية من مراكز الهبوط إلى منصات المجد.
فلومينينسي يواجه الهلال
السعودي الليلة في ربع النهائي، وهو أمام فرصة تاريخية لمواصلة الحلم والمنافسة على اللقب العالمي، في قصة ملهمة تتردد أصداؤها في كل ملاعب الكرة العالمية.