توماس بارتي، هل هو مغتصب متكرر أم بريء؟

خمس تهم تتعلق بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي

وجهت السلطات البريطانية رسمياً إلى لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، لاعب أرسنال السابق، خمس تهم تتعلق بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من عامين.

وكان اللاعب محلّ تحقيق بدأ في شباط - فبراير 2022، وواصل اللعب مع نادي أرسنال الإنجليزي حتى انتهاء عقده مع الفريق في 30 حزيران - الماضي.

ولم يكن يُسمح بالكشف عن اسمه لأسباب قانونية خلال سير التحقيقات، حيث تتعلق الاتهامات بثلاث مختلفات، قلن إن الحوادث وقعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2022.

ومن المقرّر أن يمثل بارتي أمام المحكمة يوم الثلاثاء 5 آب - أغسطس المقبل، وقد نفى اللاعب بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً عبر محاميته وِلتشاير أنّه تعاون بشكل كامل مع الشرطة والنيابة العامة طوال فترة التحقيق التي استمرت ثلاث سنوات.

وقال بارتي انه يتطلع لإثبات براءته، في حين قالت النيابة العامة البريطانية، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن متابعة القضايا الجنائية، إنها تلقت ملفاً كاملاً من الأدلة من شرطة ، وقامت بمراجعته قبل الاتهامات.

ورفض نادي أرسنال التعليق على القضية، مشيراً في بيان مقتضب لموقع "ذا أثلتيك" إلى أنّ عقد اللاعب انتهى، ونظراً للإجراءات القانونية الجارية، لا يمكن للنادي الإدلاء بأي تصريحات.

يُذكر أن توماس بارتي انضم إلى أرسنال من في تشرين الأوّل - أكتوبر 2020 مقابل 50 مليون يورو، وشارك في 167 مباراة بقميص "المدفعجية"، ومثل منتخب غانا في 51 مباراة، وكان من بين لاعبيه خلال كأس في قطر 2022.





