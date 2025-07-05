الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

توماس بارتي، هل هو مغتصب متكرر أم بريء؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توماس بارتي، هل هو مغتصب متكرر أم بريء؟
A-
A+

كرة القدم

2025-07-05 | 03:46
توماس بارتي، هل هو مغتصب متكرر أم بريء؟

خمس تهم تتعلق بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي

وجهت السلطات البريطانية رسمياً إلى لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، لاعب أرسنال السابق، خمس تهم تتعلق بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من عامين.
وكان اللاعب محلّ تحقيق بدأ في شباط - فبراير 2022، وواصل اللعب مع نادي أرسنال الإنجليزي حتى انتهاء عقده مع الفريق في 30 حزيران - يونيو الماضي.
ولم يكن يُسمح بالكشف عن اسمه لأسباب قانونية خلال سير التحقيقات، حيث تتعلق الاتهامات بثلاث نساء مختلفات، قلن إن الحوادث وقعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2022.
ومن المقرّر أن يمثل بارتي أمام المحكمة يوم الثلاثاء 5 آب - أغسطس المقبل، وقد نفى اللاعب بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً عبر محاميته جيني وِلتشاير أنّه تعاون بشكل كامل مع الشرطة والنيابة العامة طوال فترة التحقيق التي استمرت ثلاث سنوات.
وقال بارتي انه يتطلع لإثبات براءته، في حين قالت النيابة العامة البريطانية، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن متابعة القضايا الجنائية، إنها تلقت ملفاً كاملاً من الأدلة من شرطة العاصمة، وقامت بمراجعته قبل توجيه الاتهامات.
ورفض نادي أرسنال التعليق على القضية، مشيراً في بيان مقتضب لموقع "ذا أثلتيك" إلى أنّ عقد اللاعب انتهى، ونظراً للإجراءات القانونية الجارية، لا يمكن للنادي الإدلاء بأي تصريحات.
يُذكر أن توماس بارتي انضم إلى أرسنال من أتلتيكو مدريد في تشرين الأوّل - أكتوبر 2020 مقابل 50 مليون يورو، وشارك في 167 مباراة بقميص "المدفعجية"، ومثل منتخب غانا في 51 مباراة، وكان من بين لاعبيه خلال كأس العالم في قطر 2022.


مقالات ذات صلة

المبعوث الأميركي توماس باراك من عين التينة: جئنتا لمساعدة لبنان وكي لا تتكرر الحرب
2025-06-19

المبعوث الأميركي توماس باراك من عين التينة: جئنتا لمساعدة لبنان وكي لا تتكرر الحرب

فيديو - هل تمت سرقة برشلونة في سان سيرو أم هي مبالغة؟
2025-05-07

فيديو - هل تمت سرقة برشلونة في سان سيرو أم هي مبالغة؟

هل يدفع برشلونة ثمن روزنامته المرهقة أم يحصد نتاجاً وفيراً؟
2025-04-17

هل يدفع برشلونة ثمن روزنامته المرهقة أم يحصد نتاجاً وفيراً؟

اعتداءات إسرائيلية متكررة.. وبيان لأهالي ميس الجبل
2025-07-04

اعتداءات إسرائيلية متكررة.. وبيان لأهالي ميس الجبل

توماس بارتي، هل هو مغتصب متكرر أم بريء؟

رياضة

كرة القدم

توماس بارتي

أرسنال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هكذا يُخطط هانسي فليك لموسم برشلونة المقبل
من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ

اقرأ ايضا في كرة القدم

تصريحات نارية من النجم الفرنسي: تعرضت للتهديد في تركيا
04:29

تصريحات نارية من النجم الفرنسي: تعرضت للتهديد في تركيا

زعم أن النادي حاول إجباره على خرق قواعد مكافحة المنشطات

04:29

تصريحات نارية من النجم الفرنسي: تعرضت للتهديد في تركيا

زعم أن النادي حاول إجباره على خرق قواعد مكافحة المنشطات

فيديو - نجم أرسنال يعود إلى الملاعب والسبب؟
04:28

فيديو - نجم أرسنال يعود إلى الملاعب والسبب؟

في إطار حملة لجمع التبرعات

04:28

فيديو - نجم أرسنال يعود إلى الملاعب والسبب؟

في إطار حملة لجمع التبرعات

فيديو - دي زيربي مجنون كرة حتى في الإجازة
04:26

فيديو - دي زيربي مجنون كرة حتى في الإجازة

يشرح أفكاره التكتيكية باستخدام علب مشروبات وأكواب زجاجية

04:26

فيديو - دي زيربي مجنون كرة حتى في الإجازة

يشرح أفكاره التكتيكية باستخدام علب مشروبات وأكواب زجاجية

اخترنا لك
تصريحات نارية من النجم الفرنسي: تعرضت للتهديد في تركيا
04:29
فيديو - نجم أرسنال يعود إلى الملاعب والسبب؟
04:28
فيديو - دي زيربي مجنون كرة حتى في الإجازة
04:26
هكذا يُخطط هانسي فليك لموسم برشلونة المقبل
03:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025