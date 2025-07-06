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فيديو - العرّافة التي تنبأت بوفاة ديوغو جوتا

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فيديو - العرّافة التي تنبأت بوفاة ديوغو جوتا
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كرة القدم

2025-07-06 | 04:22
فيديو - العرّافة التي تنبأت بوفاة ديوغو جوتا

تنبأت بموت لاعب كرة قدم معروف

انتشر على وسائل التواصل فيديو لعرّافة نيجيرية، كانت قد تنبأت فيه بموت لاعب كرة قدم معروف، وذلك قبل أيام من وفاة اللاعب الدولي البرتغالي ديوغو جوتا.
ولقي نجم ليفربول الإنجليزي مصرعه فجر الخميس الماضي، عن 28 عاما، مع شقيقه أندريه سيلفا (26 عاما) إثر حادث سير في منطقة زامورا في إسبانيا.
وتوقعت العرّافة في مقطع الفيديو الذي تم نشره يوم 30 حزيران - يونيو الماضي، وفاة لاعب كرة قدم معروف، مؤكدة أن ذلك سيحصل في بدايات شهر تموز - يوليو، وقالت "بداية الشهر ستشهد عائلة كرة القدم خبرا سيئا على الأغلب بوفاة لاعب كرة قدم معروف".


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