فيديو - العرّافة التي تنبأت بوفاة ديوغو جوتا

Omo! See the Nigerian prophetess that prophesied the d3ath of Diogo Jota few days ago 😯🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/eyXj27hqFb — 𝐀𝐬𝐚𝐤𝐲𝐆𝐑𝐍 (@AsakyGRN) July 3, 2025

انتشر على وسائل التواصل فيديو لعرّافة نيجيرية، كانت قد تنبأت فيه بموت لاعب كرة قدم معروف، وذلك قبل أيام من وفاة اللاعب الدولي البرتغالي ديوغو جوتا.ولقي نجم ليفربول الإنجليزي مصرعه فجر الخميس الماضي، عن 28 عاما، مع شقيقه أندريه سيلفا (26 عاما) إثر حادث سير في منطقة في .وتوقعت العرّافة في مقطع الفيديو الذي تم نشره يوم 30 حزيران - الماضي، وفاة لاعب كرة قدم معروف، مؤكدة أن ذلك سيحصل في بدايات شهر تموز - يوليو، وقالت "بداية الشهر ستشهد عائلة كرة القدم خبرا سيئا على الأغلب بوفاة لاعب كرة قدم معروف".