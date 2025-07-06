بداية حقبة جديدة: أليغري يفرض قواعد صارمة في ميلان

بدأ مهامه بوضع قواعد صارمة

بدأ ماسيميليانو أليغري، المدير الفني الجديد لنادي ميلان، مهامه بوضع قواعد صارمة تهدف إلى فرض الانضباط داخل الفريق، في خطوة تشير إلى عزمه إعادة تشكيل عقلية اللاعبين وبناء فريق أكثر التزاما وتركيزا.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فقد أصدر أليغري مجموعة من التعليمات الصارمة تشمل، منع استخدام الهواتف المحمولة خلال الاجتماعات، وأثناء تناول الوجبات، وداخل غرفة تبديل الملابس، والالتزام التام بالمواعيد.

وسوف يؤدي أي تأخير دون مبرر إلى استبعاد اللاعب المعني من التشكيلة، بالإضافة إلى مراقبة الوزن والنظام الغذائي، إذ بات من الإلزامي على اللاعبين تناول وجبتي الفطور والغداء في مركز تدريبات النادي.

وتأتي هذه القواعد في إطار سعي المدرب إلى فرض الانضباط والجدية، وهو ما عُرف به خلال مسيرته التدريبية السابقة، خصوصا في فترته الناجحة مع .

وتشير هذه التحركات المبكرة إلى أن المدرب المخضرم عازم على بناء بيئة احترافية داخل الروسونيري، استعدادا لموسم يتطلع فيه الفريق للعودة إلى المنافسة بقوة على الألقاب.





