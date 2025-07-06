سرّ العلاقة بين روبين نيفيز وديوغو جوتا

خيّمت أجواء الحزن على اللاعبين عقب الوفاة المأساوية لزميلهما

لم يكن اللقاء الذي جمع بين فلومينينسي والهلال السعودي (2-1) سهلاً على الإطلاق بالنسبة للثنائي البرتغالي روبين نيفيز وجواو كانسيلو، حيث خيّمت أجواء الحزن على اللاعبين عقب الوفاة المأساوية لزميلهما ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير.

فخلال دقيقة الصمت التي أُقيمت قبيل انطلاق المباراة تكريما للراحلين، لم يتمالك اللاعبان نفسيهما، وروبين نيفيز ذرفا الدموع علنا.

أما حارس مرمى ، الدولي ، فقال بعد المباراة "لم يكن الأمر سهلا، فروبين نيفيز كان صديقا حميما لجوتا، وقد تلقى اتصالًا من العائلة عند منتصف الليل ولم يستطع النوم، والأمر أثّر أيضا على كانسيلو، لقد أثر الحادث علينا جميعا".

وكان روبين نيفيز ودييغو جوتا قد لعبا سويا في نادي وولفرهامبتون الإنكليزي، إلى جانب مشاركتهما مع المنتخب البرتغالي، ما عزّز الصداقة بينهما بشكل كبير.

وكتب نيفيز على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي كلمات وداع مؤثرة "كنا أكثر من مجرد أصدقاء، كنا عائلة، هذا لن يتغير فقط لأنك وقّعت عقدا في مكان بعيد عنا الآن، عندما أذهب إلى المنتخب، ستبقى بجانبي في العشاء، في الحافلة، في الطائرة".

واختتم بونو كلامه بتوجيه تحية خاصة لزميله نيفيز "أحييه، لأنه رغم هذه الظروف الصعبة، أدى دوره على أكمل وجه، وكان رائعا".









