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نهاية حقبة: توماس مولر ودّع بايرن ميونيخ بعد مسيرة أسطورية

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نهاية حقبة: توماس مولر ودّع بايرن ميونيخ بعد مسيرة أسطورية
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كرة القدم

2025-07-06 | 04:26
نهاية حقبة: توماس مولر ودّع بايرن ميونيخ بعد مسيرة أسطورية

أسدل النجم الألماني توماس مولر الستار على مسيرته مع بايرن ميونيخ

أسدل النجم الألماني توماس مولر الستار على مسيرته مع بايرن ميونيخ، بعدما خاض مباراته الأخيرة بقميص النادي البافاري، حيث لم تأتِ نتيجتها كما كان يأمل.
فقد ودّع النادي الألماني بطولة كأس العالم للأندية بالخسارة (0-2) أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي، ليختتم اللاعب بذلك رحلة دامت أكثر من 16 عاما في صفوف الفريق الأول.
ومنذ ظهوره الأول مع الفريق في العام 2008، أصبح مولر أحد رموز البايرن، وشارك في صناعة مجد النادي محليا وقاريا، محققاً 33 لقبا في مسيرته، من بينها 13 في الدوري الألماني "بوندسليغا"، في رقم قياسي غير مسبوق.
وخلال تلك الفترة، سجّل مولر 250 هدفا وقدم 276 تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ النادي، وتميّز أسلوب لعبه بالذكاء التكتيكي والقدرة على قراءة الملعب، ما جعله عنصرا حاسما في معظم نجاحات بايرن في العقدين الأخيرين.
ويمثل رحيل مولر نهاية حقبة ذهبية في "أليانز أرينا"، لكن إرثه سيبقى محفورا في ذاكرة الجماهير، التي ستتذكر دائما اللاعب الذي كان عنوانا للوفاء والعطاء والشغف بقميص فريقه.



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توماس مولر

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