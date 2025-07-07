تشافيش البرتغالي يضم نجلي ريفالدو

بإرث كروي عريق وطموح لتحقيق النجاح

أعلن نادي تشافيش البرتغالي، يوم أمس الأحد، توقيعه عقوداً احترافية مع إساق فيريرا وجواو فيتور، نجلي أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم برشلونة السابق، ريفالدو.

ويشغل إساق، البالغ من العمر 18 عاما، مركز المهاجم، فيما يلعب جواو فيتور، 19 عاما، في مركز قلب الدفاع، وأكّد النادي في بيان عبر حساباته الرسمية أنّ هذه الخطوة تمثّل رهانا واضحا على المستقبل، في إطار مواصلة الاستثمار في تطوير المواهب الشابة واستقطاب لاعبين ذوي إمكانيات واعدة.

وأضاف البيان أنّه بإرث كروي عريق وطموح لتحقيق النجاح، يصل الشقيقان إلى تراث مونتيس بعزيمة على ترك بصمة خاصة بهما.

وكان الثنائي قد تدرّج في أكاديمية نادي فيزيلا، ومثّلا الموسم الماضي نادي فارول الروماني، وأشار تشافيش إلى أنّ اللاعبين ارتديا بالفعل قميص الفريق الأزرق والعنّابي، وينضمان إلى المشروع الرياضي للموسم الجديد.







