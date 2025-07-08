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إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية

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إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية
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كرة القدم

2025-07-08 | 00:42
إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية

شهدت بطولة أوروبا للسيدات واحدة من أكثر مبارياتها إثارة حتى الآن

شهدت بطولة أوروبا للسيدات واحدة من أكثر مبارياتها إثارة حتى الآن، بعدما تفوقت إسبانيا على بلجيكا (6-2)، في مواجهة حُطمت فيها الأرقام، وتساوت مع أعلى معدل تهديفي في تاريخ البطولة.
المباراة التي شهدت تسجيل 8 أهداف، عادلَت الرقم المسجّل في ثلاث مباريات سابقة على مدار 43 عاما من تاريخ البطولة: فوز النرويج (5-3) على إيطاليا في نسخة 2005، وألمانيا (6-2) على إنجلترا في نهائي 2009، وفوز إنجلترا (8-0) على النرويج في طريقها إلى اللقب عام 2022.
انضمام إسبانيا إلى قائمة تضم منتخبين توّجا سابقا باللقب قد يُعدّ فأل خير لـ"لا روخا"، لا سيما في ظل ما أظهره الفريق من تنوّع هجومي وقوة دكّة، إذ سجّل 11 هدفًا في أول مباراتين فقط.
ورغم خسارتها، قدّمت بلجيكا أداءً مشرّفا، ونجحت في تعديل النتيجة مرتين، لكن الهيمنة الإسبانية كانت واضحة، ويبدو أن بطلات العالم على أعتاب كتابة تاريخ جديد في القارة الأوروبية.
وإذا استمر الأداء على هذا النحو، فقد لا يتمكن سوى فريق استثنائي من الوقوف في وجه الإسبانيات هذا الصيف.



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بطولة أوروبا للسيدات

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