إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية

شهدت بطولة للسيدات واحدة من أكثر مبارياتها إثارة حتى الآن

شهدت بطولة للسيدات واحدة من أكثر مبارياتها إثارة حتى الآن، بعدما تفوقت على (6-2)، في مواجهة حُطمت فيها الأرقام، وتساوت مع أعلى معدل تهديفي في تاريخ البطولة.

المباراة التي شهدت تسجيل 8 أهداف، عادلَت الرقم المسجّل في ثلاث مباريات سابقة على مدار 43 عاما من تاريخ البطولة: فوز (5-3) على في نسخة 2005، وألمانيا (6-2) على في نهائي 2009، وفوز إنجلترا (8-0) على النرويج في طريقها إلى اللقب عام 2022.

انضمام إسبانيا إلى قائمة تضم منتخبين توّجا سابقا باللقب قد يُعدّ فأل خير لـ"لا روخا"، لا سيما في ظل ما أظهره الفريق من تنوّع هجومي وقوة دكّة، إذ سجّل 11 هدفًا في أول مباراتين فقط.

ورغم خسارتها، قدّمت بلجيكا أداءً مشرّفا، ونجحت في تعديل النتيجة مرتين، لكن الهيمنة الإسبانية كانت واضحة، ويبدو أن بطلات على أعتاب كتابة تاريخ جديد في القارة الأوروبية.

وإذا استمر الأداء على هذا النحو، فقد لا يتمكن سوى فريق استثنائي من الوقوف في وجه الإسبانيات هذا الصيف.







