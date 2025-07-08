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من هو الألماني الذي استدعته الأرجنتين لمنتخب تحت 17 عاما؟

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من هو الألماني الذي استدعته الأرجنتين لمنتخب تحت 17 عاما؟
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كرة القدم

2025-07-08 | 01:07
من هو الألماني الذي استدعته الأرجنتين لمنتخب تحت 17 عاما؟

استدعائه إلى منتخب الأرجنتين رغم كونه ألماني المولد والنشأة

أثار الشاب كان أرماندو غونير، البالغ من العمر 17 عاما، اهتمام الشارع الرياضي، بعد استدعائه المفاجئ إلى منتخب الأرجنتين تحت 17 عاما، رغم كونه ألماني المولد والنشأة، ويلعب في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، حيث يتألق كجناح أيسر قادر على اللعب على الجانبين.
غونير، تُوّج مع فريقه بلقب الدوري الألماني لفئة تحت 17 عاما، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما سبق له تمثيل المنتخب الألماني في فئات تحت 15 و16 و17 عاما.
إلا أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يسعى الآن لمنافسة نظيره الأوروبي على خدمات اللاعب الواعد، إذ قرر المدرب دييغو بلاسنتي استدعاءه ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني تحضيرا لكأس العالم تحت 17 عاما المقرر إقامتها في قطر في تشرين الأوّل - نوفمبر المقبل.
يحمل كان أرماندو الجنسية الأرجنتينية بفضل جدته من جهة الأم، في حين أن والدته ألمانية - أرجنتينية، ووالده، أدالت غونير، تركي يشغل منصب المدير الرياضي لنادي أوردينغن، أحد أندية الدرجة الرابعة في ألمانيا.
وبهذا، فإنّ اللاعب يمتلك ثلاثة خيارات دولية، ألمانيا، الأرجنتين وتركيا، وبحسب لوائح الفيفا، يمكن لأي لاعب تمثيل منتخب بلاده شريطة توفر روابط عائلية واضحة، وألا يكون قد شارك في مباريات رسمية مع منتخب آخر بعد سن الـ21.
خاض غونير 44 مباراة مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ تحت 17 عاما، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 11، قبل أن تتم ترقيته مؤخرا إلى فئة تحت 19 عاما، حيث أحرز هدفين في أول أربع مباريات له هذا الموسم.


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