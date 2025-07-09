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فيديو - جواو بيدرو لم يرحم فريقه السابق

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فيديو - جواو بيدرو لم يرحم فريقه السابق
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كرة القدم

2025-07-09 | 01:19
فيديو - جواو بيدرو لم يرحم فريقه السابق

خطف النجم البرازيلي جواو بيدرو الأضواء

خطف النجم البرازيلي جواو بيدرو الأضواء، بعدما قاد تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بتسجيله هدفين في شباك فريقه السابق فلومينينسي، بعد 6 أيام فقط من انضمامه إلى "البلوز" قادما من برايتون.
وكان اللاعب في عطلة في البرازيل قبل أقل من أسبوع، حيث نشأ وترعرع، وشاهد معظم مباريات البطولة هناك، لكن دعوة تشيلسي غيّرت مسار عطلته، إذ وقّع مع النادي اللندني، ثمّ شارك بديلًا في ربع النهائي، ثم أساسيا في نصف النهائي على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة.
وسجّل بيدرو الهدف الأول في الدقيقة 18، ورفض الاحتفال احتراما لجماهير فلومينينسي، قبل أن يعزز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 56، مؤكدا تفوق تشيلسي (2-0) وتأهله إلى النهائي.
أمضى البرازيلي أولى سنواته في أكاديمية فلومينينسي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا في 2020 عبر بوابة واتفورد، ومنه إلى برايتون، وصولًا إلى تشيلسي الذي دفع مبلغا كبيرا لضمه. 
ولم تكن أهدافه حاسمة على أرض الملعب وحسب، بل ضمنت للنادي اللندني 30 مليون دولار، قيمة جائزة التأهل إلى النهائي، حيث سيواجه الفائز من لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان المنتظر الليلة.



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