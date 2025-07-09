فيديو - جواو بيدرو لم يرحم فريقه السابق

🚨🚨🚨



في أول مباراه له مع تشيلسي كأساسي، جواو بيدرو يسجل هدف ضد فريقه السابق فلومينينسي!💙 pic.twitter.com/vPVNPydGe4 — EPL World (@EPLworld) July 8, 2025 Maresca’s reaction to Joao Pedro goal

pic.twitter.com/VYizeSZ02D — 🌊 (@Vintage_Cfc) July 8, 2025

خطف النجم البرازيلي جواو بيدرو الأضواء، بعدما قاد إلى نهائي كأس للأندية، بتسجيله هدفين في شباك فريقه السابق فلومينينسي، بعد 6 أيام فقط من انضمامه إلى " " قادما من .وكان اللاعب في عطلة في قبل أقل من أسبوع، حيث نشأ وترعرع، وشاهد معظم مباريات البطولة هناك، لكن دعوة تشيلسي غيّرت مسار عطلته، إذ وقّع مع النادي اللندني، ثمّ شارك بديلًا في ربع النهائي، ثم أساسيا في نصف النهائي على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة.وسجّل بيدرو الهدف الأول في الدقيقة 18، ورفض الاحتفال احتراما لجماهير فلومينينسي، قبل أن يعزز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 56، مؤكدا تفوق تشيلسي (2-0) وتأهله إلى النهائي.أمضى البرازيلي أولى سنواته في أكاديمية فلومينينسي، قبل أن ينتقل إلى في 2020 عبر واتفورد، ومنه إلى برايتون، وصولًا إلى تشيلسي الذي دفع مبلغا كبيرا لضمه.ولم تكن أهدافه حاسمة على أرض الملعب وحسب، بل ضمنت للنادي اللندني 30 مليون ، قيمة جائزة التأهل إلى النهائي، حيث سيواجه الفائز من لقاء ريال مدريد وباريس المنتظر الليلة.