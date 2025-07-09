أبناء بيتر تشيك يسيرون على خطى والدهم

يبدو أن إرث الحارس التشيكي الأسطوري سيستمر

يبدو أن إرث الحارس التشيكي الأسطوري سيستمر عبر أبنائه، بعد أن أصبح كل من نجله داميان وابنته أديل جزءا من أكاديمية نادي الإنجليزي.

وأعلن النادي اللندني توقيع داميان تشيك، حارس المرمى الشاب، على أول عقد احترافي له بعمر 16 عاما، بعد أن سبق له اللعب في ، وشارك دوليا مع منتخب التشيك تحت 18 عاما، حيث خاض أول مباراة له في آب - أغسطس الماضي وهو في سن الخامسة عشرة فقط.

ويسير داميان بثبات على خطى والده الذي تألق مع وآرسنال، ويأمل في تكرار تلك المسيرة التاريخية في الملاعب الأوروبية، خاصة وأنه يشغل المركز نفسه كحارس مرمى.

ولم يكن الابن الفرد الوحيد من عائلة تشيك الذي جذب الأنظار، فشقيقته أديل تشيكوفا (17 عاما) تلعب أيضا لفريق فولهام النسائي، إلى جانب تمثيلها لمنتخب التشيك تحت 19 عاما كمدافعة.

وظهرت أديل لأول مرة مع المنتخب في شباط - فبراير الماضي خلال بطولة كأس MIMA أمام المكسيك، حيث وصفها مدربها دانيال سمييكال بأنها مدافعة واعدة تستحق المتابعة عن كثب.







