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الشرطة تكذب .. جوتا لم يكن مسرعاً

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الشرطة تكذب .. جوتا لم يكن مسرعاً
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كرة القدم

2025-07-10 | 03:29
الشرطة تكذب .. جوتا لم يكن مسرعاً

شرح سائق شاحنة كان شاهداً على الحادث المروع ما حصل

قال سائق شاحنة كان شاهداً على الحادث المروع الذي أودى بحياة النجم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، إنّ السيارة لم تكن مسرعة، مخالفاً بذلك ما ورد في التقرير الأولي للشرطة الإسبانية.
وكانت اللامبورغيني طراز "هوراكان" قد انحرفت عن الطريق، واشتعلت فيها النيران عند منتصف ليل الأربعاء الماضي على طريق A-52 قرب مدينة ثيرناديّا، ما أسفر عن وفاة جوتا وشقيقه، وتشير التحريات إلى احتمال انفجار أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما تسبب في فقدان السيطرة على السيارة.
وفي مقطع مصور التُقط من كاميرا شاحنته، أكد الشاهد جوزيه أزيفيدو أنه رأى السيارة بوضوح، وقال "أؤكد للعائلة بأن السيارة لمك تتجاوز السرعة المسموح بها، فالطريق مظلم وخطير، وأعرفه جيدا، وأستخدمه يوميا، وقد حاولت المساعدة، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذ أحد".
يأتي ذلك بعد تقارير عن وقوع حادث آخر خطير على نفس الطريق، حيث أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة إثر انحراف سيارتها، كما وصفت السلطات الإسبانية الطريق بأنه شديد الخطورة، وسُجّل فيه 19 حادثا في عام 2023، وهو يعاني من حفر متكررة، وضعف الإنارة، والضباب الكثيف، ما يجعله من أكثر الطرق عرضة للحوادث بين البرتغال وشمال إسبانيا.



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