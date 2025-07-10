تدفق الورود في وولفرهامبتون تكريما لديوغو جوتا

لا تزال الجماهير تتوافد إلى محيط ملعب "مولينو"

لا تزال الجماهير تتوافد إلى محيط ملعب "مولينو" لوضع الزهور والقمصان التذكارية في وداع مؤثر للاعب البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، الذي فارق الحياة يوم الخميس في حادث سير مأساوي بإقليم الإسباني، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا.

جوتا، الذي رحل عن 28 عاما، لعب بقميص وولفرهامبتون بين عامي 2017 و2020، وخاض أكثر من 100 مباراة ساهم خلالها في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي ، قبل انتقاله إلى ليفربول.

وحظي اللاعب الراحل بمحبة خاصة من جماهير "الذئاب"، حيث تركزت لفتات الوداع حول تمثال بيلي رايت في شارع ووترلو، تعبيرا عن الحزن والامتنان لما قدمه للنادي.

وفي ليفربول، بدأ اللاعبون العودة إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد وسط أجواء حزينة، بعد رحيل زميلهم بشكل مفاجئ، في لحظة صادمة هزّت الوسط الكروي.





