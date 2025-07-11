ريال مدريد يختتم موسما كارثيا وأقسى الهزائم أمام برشلونة

ودّع ريال مدريد موسم 2024-2025 بأسوأ حصيلة دفاعية في تاريخه الحديث، بعد أن استقبل الفريق 84 هدفا في جميع البطولات، وهو الرقم الأعلى الذي يتلقاه في موسم واحد، ليعادل بذلك أسوأ سجل دفاعي في تاريخه.
الموسم الذي بدأ بطموحات عالية، تحوّل إلى كابوس جماعي لعشاق الفريق الملكي
، بعدما تكبّد عددا من أقسى الهزائم خلال العقد
الأخير، أربع منها جاءت هذا الموسم وحده، لتكشف عن أزمة فنية عميقة يعيشها.
وبحسب تقرير نشره Transfermarkt، فإن ريال مدريد تعرّض لعشر هزائم ثقيلة في السنوات العشر الأخيرة
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1. ريال مدريد (1-5) برشلونة – الدوري الإسباني
، موسم 2018/2019
2. ريال مدريد (0-4) باريس سان جيرمان
– نصف نهائي كأس العالم
للأندية، موسم 2024/2025
3. ريال مدريد (0-4) برشلونة – الدوري الإسباني، موسم 2024/2025
4. ريال مدريد (0-4) مانشستر سيتي
– نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
، موسم 2022/2023
5. ريال مدريد (0-4) برشلونة – الدوري الإسباني، موسم 2021/2022
6. ريال مدريد (0-4) برشلونة – الدوري الإسباني، موسم 2015/2016
7. ريال مدريد (2-5) برشلونة – نهائي كأس السوبر الإسباني
، موسم 2024/2025
8. ريال مدريد (1-4) فالنسيا
– الدوري الإسباني، موسم 2020/2021
9. ريال مدريد (1-4) أياكس – ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2018/2019
10. ريال مدريد (0-3) أرسنال – ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2024/2025
المقلق في هذه الأرقام ليس فقط حجم الهزائم، بل تكرارها، حيث خسر الفريق بنتيجة (0-4) في خمس مناسبات خلال السنوات الأخيرة، منها ثلاث مرات أمام برشلونة وحده، إضافة إلى هزائم مشابهة أمام مانشستر
سيتي وباريس سان جيرمان.
الهزائم المتكررة، والأداء الدفاعي المهتز، وضعا المدرب تشابي ألونسو
تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، وسط تساؤلات مشروعة حول مدى قدرته على إعادة الفريق إلى سكة البطولات.