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نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي

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نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي
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كرة القدم

2025-07-11 | 03:30
نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي

أوّل عقد احترافي له مع نادي برايتون الإنجليزي

وقّع لورينز فرديناند، نجل أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند، أوّل عقد احترافي له مع نادي برايتون الإنجليزي، بعد تجربة ناجحة مع هافانت آند ووترلوفيل، أحد أندية الدرجة السابعة في إنجلترا.
اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، والذي يشغل مركز حراسة المرمى، انضم إلى هافانت آند ووترلوفيل في آذار -مارس الماضي عقب إصابة الحارس الأساسي بن دوزينسكي، وشارك مباشرة في التشكيلة الأساسية أمام مارلو، حيث حقق فاز فريقه (3-1)، أمام والده في المدرجات.
وخلال فترة تمتد لشهرين، حافظ لورينز على نظافة شباكه في مباراتين من أصل ست، ساهم خلالها في سلسلة من النتائج الإيجابية للفريق الذي لم يتعرض لأي هزيمة في تلك المباريات.
وعشية انطلاق موسم 2025 - 2026، أصبح لورينز واحدا من 13 لاعبا شابا وقّعوا عقودا احترافية مع نادي، المعروف بسجله المميز في تطوير حراس المرمى الشباب.



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