نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي

أوّل عقد احترافي له مع نادي الإنجليزي

وقّع لورينز فرديناند، نجل أسطورة يونايتد ، أوّل عقد احترافي له مع نادي الإنجليزي، بعد تجربة ناجحة مع هافانت آند ووترلوفيل، أحد أندية الدرجة السابعة في .

اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، والذي يشغل مركز حراسة المرمى، انضم إلى هافانت آند ووترلوفيل في آذار -مارس الماضي عقب إصابة الحارس الأساسي بن دوزينسكي، وشارك مباشرة في التشكيلة الأساسية أمام مارلو، حيث حقق فاز فريقه (3-1)، أمام والده في المدرجات.

وخلال فترة تمتد لشهرين، حافظ لورينز على نظافة شباكه في مباراتين من أصل ست، ساهم خلالها في سلسلة من النتائج الإيجابية للفريق الذي لم يتعرض لأي هزيمة في تلك المباريات.

وعشية انطلاق موسم 2025 - 2026، أصبح لورينز واحدا من 13 لاعبا شابا وقّعوا عقودا احترافية مع نادي، المعروف بسجله المميز في تطوير حراس المرمى .







