فيديو - من هو المهاجم الشاب الذي ضمّه ريال مدريد؟

❤️🤍 @rachadfd05, ha sido una gran alegría verte crecer a nuestro lado durante todos estos años y un orgullo enorme que hayas defendido nuestro escudo con esa pasión que te caracteriza 🦈



¡Mucha suerte! 🤝 pic.twitter.com/QnhpiCWROE — UD Almería (@U_D_Almeria) July 11, 2025

أعلن نادي ألميريا الإسباني عن انتقال مهاجمه الصاعد رشاد فتال إلى ريال مدريد، وقال في بيان على منصة إكس "نادي ألميريا وريال مدريد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال رشاد، نتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".وذكرت صحيفة ماركا، أن فتال وقع على عقد مع ريال مدريد حتى العام 2028، ليعوّض تصعيد غونزالو غارسيا من الفريق الرديف (كاستيا) الفريق الأول وتألقه في مونديال الأندية وتسجيله أربع أهداف.ولد فتال من أصول مغربية، في في 16 الثاني - يناير 2005، وانضم إلى مدرسة نادي ألميريا في عام 2012 وهو بعمر 7 سنوات فقط، وتألق في الفئات السنية، وتم تصعيده للفريق الأول في العام الماضي، حيث وقع عقدا احترافيا مع النادي.ولعب فتال ثلاث مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما سجل خلالها هدفين، كما حمل قميص منتخب المغرب تحت 20 عاما في خمس مناسبات وأحرز هدفا.