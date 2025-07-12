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فيديو - من هو المهاجم الشاب الذي ضمّه ريال مدريد؟

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فيديو - من هو المهاجم الشاب الذي ضمّه ريال مدريد؟
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كرة القدم

2025-07-12 | 03:33
فيديو - من هو المهاجم الشاب الذي ضمّه ريال مدريد؟

ألميريا وريال مدريد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال رشاد

أعلن نادي ألميريا الإسباني عن انتقال مهاجمه الصاعد رشاد فتال إلى ريال مدريد، وقال في بيان على منصة إكس "نادي ألميريا وريال مدريد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال رشاد، نتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".
وذكرت صحيفة ماركا، أن فتال وقع على عقد مع ريال مدريد حتى العام 2028، ليعوّض تصعيد غونزالو غارسيا من الفريق الرديف (كاستيا) الفريق الأول وتألقه في مونديال الأندية وتسجيله أربع أهداف.
ولد فتال من أصول مغربية، في إسبانيا في 16 كانون الثاني - يناير 2005، وانضم إلى مدرسة نادي ألميريا في عام 2012 وهو بعمر 7 سنوات فقط، وتألق في الفئات السنية، وتم تصعيده للفريق الأول في العام الماضي، حيث وقع عقدا احترافيا مع النادي.
ولعب فتال ثلاث مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما سجل خلالها هدفين، كما حمل قميص منتخب المغرب تحت 20 عاما في خمس مناسبات وأحرز هدفا.


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رشاد فتال

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