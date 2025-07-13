في سنّ الـ40، سانتي كازورلا يعود إلى الليغا

تجديد عقد النجم الإسباني المخضرم سانتي كازورلا لموسم إضافي

أعلن نادي ريال أوفييدو، عن تجديد عقد النجم الإسباني المخضرم سانتي كازورلا لموسم إضافي، ليواصل مشواره الكروي في سن الأربعين، ويعود إلى "الليغا" بعد غياب دام أربع سنوات.

ويمثل هذا الجديد خطوة رمزية ومؤثرة، إذ سيكون كازورلا ضمن صفوف الفريق الذي عاد إلى دوري الأضواء لأوّل مرّة منذ 24 عاما، بعد مساهمة كبيرة منه في تحقيق الصعود، حيث سجّل أحد أهداف الفوز في مباراة الملحق أمام ميرانديس الشهر الماضي.

كازورلا، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية أوفييدو قبل أن ينتقل إلى مع انهيار النادي ماليا، عاد إلى رأسه عام 2023 بعد تجربة امتدت ثلاث سنوات في قطر مع .

وكان النجم السابق لأرسنال وفياريال، والذي شارك في 81 مباراة دولية مع منتخب ، جزءا من الجيل الذهبي الذي تُوّج بكأسَي عامي 2008 و2012.

ويعود آخر ظهور له في الليغا الى العام 2020، ومن المنتظر أن يُضيف تواجده في أوفييدو هذا الموسم خبرة كبيرة وطابعا عاطفيا لرحلة الفريق في دوري الأضواء.



