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جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة "أبناء العم" من برشلونة

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جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة &quot;أبناء العم&quot; من برشلونة
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كرة القدم

2025-07-13 | 02:45
جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة "أبناء العم" من برشلونة

تواصل مع إدارة النادي الكتالوني لطلب استعارة الثنائي

أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، تواصل مع إدارة النادي الكتالوني لطلب استعارة الثنائي الشاب توني فرنانديز وابن عمه غيله فرنانديز لصالح نادي أندورا، الذي يمتلكه.
وبحسب التقرير، فإن أندورا مستعد لتوفير دقائق لعب منتظمة للثنائي في الموسم المقبل، في حال تمت الصفقة، حيث يرى المدرب إيباي غوميز أن تواجدهما سيكون إضافة كبيرة للفريق.
ويُنظر إلى الانتقال المحتمل كفرصة جيدة تمنح اللاعبين انطلاقة قوية في مسيرتهما، لكن برشلونة، لم يُحسم بعد القرار بشأن العرض.
ويُتوقّع أن يشارك توني فرنانديز في جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد، وقد نال بالفعل إشادة من المدرب هانسي فليك.
أما ابن عمه غيله، فيبدو حاليا أبعد عن حسابات الفريق الأول، خاصة في ظل وجود لاعبين مثل بيدري، وفرينكي دي يونغ، وفرمين لوبيز، وداني أولمو في خط الوسط، ما يصعّب عليه فرض نفسه في التشكيلة.
ورغم ذلك، يتمتع كلا اللاعبين بتقدير كبير داخل أروقة النادي الكتالوني، وستكون الأيام المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانا سيواصلان التطوّر تحت قيادة جوليانو بيليتي في برشلونة أتلتيك، أو سيخوضان تجربة جديدة في أندورا بقيادة بيكيه.



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