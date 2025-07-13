فيديو - هل تغيّر التسريحة الجديدة واقع مبابي المترنّح مع ريال مدريد؟

🚨🎥 كيليان مبابي بتسريحة شعر جديدة.pic.twitter.com/GKyJZlKn8K — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 12, 2025

عاد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، إلى واجهة الاهتمام بعد ظهوره بتسريحة شعر لافتة، أثارت تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استعداد الفريق لانطلاق الموسم الجديد.اللاعب الفرنسي اعتمد مظهرا عصريا بخطوط دقيقة على الجانبين، ما رآه البعض رسالة ثقة متجددة بعد موسم أول متقلّب مع ريال مدريد، وتراجع مستواه في المراحل الحاسمة من الموسم، وسط انتقادات حول تأثيره الحقيقي في المباريات الكبرى.وجاءت انطلاقة مبابي مع الريال في صيف 2024، مباشرة بعد خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي يورو 2024، في أداء وصف بالمتواضع، وبعد عام على تلك المشاركة، يتطلع مبابي لافتتاح موسمه الثاني مع الفريق بصورة أكثر ثباتًا وحسمًا.ويبدو أنّ إطلالته الجديدة قد تكون محاولة لكسر الضغط واستعادة الحضور الذهني، بينما يترقّب جمهور ريال مدريد ما إذا كانت هذه "التسريحة الجديدة" ستترافق مع أداء جديد، أكثر إقناعا داخل الملعب.