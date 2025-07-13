الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - هل تغيّر التسريحة الجديدة واقع مبابي المترنّح مع ريال مدريد؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هل تغيّر التسريحة الجديدة واقع مبابي المترنّح مع ريال مدريد؟
A-
A+

كرة القدم

2025-07-13 | 02:46
فيديو - هل تغيّر التسريحة الجديدة واقع مبابي المترنّح مع ريال مدريد؟

عاد نجم ريال مدريد إلى واجهة الاهتمام

عاد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، إلى واجهة الاهتمام بعد ظهوره بتسريحة شعر جديدة لافتة، أثارت تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استعداد الفريق لانطلاق الموسم الجديد.
اللاعب الفرنسي اعتمد مظهرا عصريا بخطوط دقيقة على الجانبين، ما رآه البعض رسالة ثقة متجددة بعد موسم أول متقلّب مع ريال مدريد، وتراجع مستواه في المراحل الحاسمة من الموسم، وسط انتقادات حول تأثيره الحقيقي في المباريات الكبرى.
وجاءت انطلاقة مبابي مع الريال في صيف 2024، مباشرة بعد خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي يورو 2024، في أداء وصف بالمتواضع، وبعد عام على تلك المشاركة، يتطلع مبابي لافتتاح موسمه الثاني مع الفريق بصورة أكثر ثباتًا وحسمًا.
ويبدو أنّ إطلالته الجديدة قد تكون محاولة لكسر الضغط واستعادة الحضور الذهني، بينما يترقّب جمهور ريال مدريد ما إذا كانت هذه "التسريحة الجديدة" ستترافق مع أداء جديد، أكثر إقناعا داخل الملعب.




مقالات ذات صلة

هل تعاقد ريال مدريد مع خليفة توني كروس؟
2025-05-11

هل تعاقد ريال مدريد مع خليفة توني كروس؟

هل يكرر ديكلان رايس ما فعله في مرمى ريال مدريد؟
2025-05-03

هل يكرر ديكلان رايس ما فعله في مرمى ريال مدريد؟

فيديو - من هو المهاجم الشاب الذي ضمّه ريال مدريد؟
2025-07-12

فيديو - من هو المهاجم الشاب الذي ضمّه ريال مدريد؟

فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه
2025-07-11

فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه

فيديو - هل تغيّر التسريحة الجديدة واقع مبابي المترنّح مع ريال مدريد؟

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة
جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة "أبناء العم" من برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة
02:48

أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة

اللاعب السابق لنيوكاسل وليفربول ومنتخب إنجلترا

02:48

أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة

اللاعب السابق لنيوكاسل وليفربول ومنتخب إنجلترا

جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة "أبناء العم" من برشلونة
02:45

جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة "أبناء العم" من برشلونة

تواصل مع إدارة النادي الكتالوني لطلب استعارة الثنائي

02:45

جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة "أبناء العم" من برشلونة

تواصل مع إدارة النادي الكتالوني لطلب استعارة الثنائي

فان خال يعلن تعافيه من السرطان ويفتح الباب للتدريب
02:44

فان خال يعلن تعافيه من السرطان ويفتح الباب للتدريب

بات مستعدا للعودة إلى عالم التدريب

02:44

فان خال يعلن تعافيه من السرطان ويفتح الباب للتدريب

بات مستعدا للعودة إلى عالم التدريب

اخترنا لك
أندي كارول ينضم إلى نادٍ من الدرجة السادسة
02:48
جيرارد بيكيه يسعى لاستعارة "أبناء العم" من برشلونة
02:45
فان خال يعلن تعافيه من السرطان ويفتح الباب للتدريب
02:44
في سنّ الـ40، سانتي كازورلا يعود إلى الليغا
02:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025