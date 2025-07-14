فيديو - طرافة ترامب تطغى في ليلة تتويج تشيلسي

¡EL ES CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆



NI TRUMP SE QUIERE IR DE LA FIESTA 😅#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/94vKeWmL60 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

سيبقى دائما في الصورة التذكارية لتتويج نادي بلقب كأس للأندية 2025، فقد كان رئيس الولايات المتحدة هو من سلّم الكأس للبطل، إلى جانب نظيره في الفيفا، جياني إنفانتينو.لكن بدلاً من أن يبتعد بعد تسليم الكأس، بقي ترامب بين اللاعبين الأبطال وهو يصفق، ما أدى إلى موقف ، حيث شوهد كول بالمر وهو يقول "ماذا يفعل؟".عند تسلّمه الكأس، بقي ، قائد تشيلسي، ينظر إلى دونالد ترامب قبل أن يرفعها نحو السماء، منتظرا منه أن يبتعد، إلا أن الرئيس الأميركي، دون أو تكلّف، بقي يصفق، بل إن إنفانتينو دعاه لمغادرة المنصة معه، ولكن دون جدوى.أما بقية لاعبي تشيلسي، مثل إنزو فيرنانديز ومارك كوكوريّا، فقد كانوا قريبين جداً من ترامب، ولم يتمكنوا من كتمان ضحكاتهم بسبب ما كان يحدث.