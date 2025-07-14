فيديو - طرافة ترامب تطغى في ليلة تتويج تشيلسي

سيبقى دونالد ترامب
دائما في الصورة التذكارية لتتويج نادي تشيلسي
بلقب كأس العالم
للأندية 2025، فقد كان رئيس الولايات المتحدة هو من سلّم الكأس للبطل، إلى جانب نظيره في الفيفا، جياني إنفانتينو.
لكن بدلاً من أن يبتعد بعد تسليم الكأس، بقي ترامب بين اللاعبين الأبطال وهو يصفق، ما أدى إلى موقف طريف
، حيث شوهد كول بالمر وهو يقول "ماذا يفعل؟".
عند تسلّمه الكأس، بقي ريس جيمس
، قائد تشيلسي، ينظر إلى دونالد ترامب قبل أن يرفعها نحو السماء، منتظرا منه أن يبتعد، إلا أن الرئيس الأميركي، دون تردد
أو تكلّف، بقي يصفق، بل إن إنفانتينو دعاه لمغادرة المنصة معه، ولكن دون جدوى.
أما بقية لاعبي تشيلسي، مثل إنزو فيرنانديز ومارك كوكوريّا، فقد كانوا قريبين جداً من ترامب، ولم يتمكنوا من كتمان ضحكاتهم بسبب ما كان يحدث.