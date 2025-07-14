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10 لاعبين من بارسا أتلتيك مع فريق برشلونة الأول

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10 لاعبين من بارسا أتلتيك مع فريق برشلونة الأول
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كرة القدم

2025-07-14 | 01:22
10 لاعبين من بارسا أتلتيك مع فريق برشلونة الأول

فريق من المواهب الشابة سيشارك في التدريبات الأولى من الموسم

نجح عشرة لاعبين من فريق برشلونة الرديف (بارسا أتلتيك) في اجتياز الفحوصات الطبية والبدنية إلى جانب الفريق الأول، وسينضمون - على الأقل في البداية - إلى التدريبات تحت قيادة هانسي فليك مع انطلاق موسم 2025-2026.
هؤلاء اللاعبون هم لاندري فارّي، توني فيرنانديز، جييرمو فيرنانديز، جان فيرجيلي، خوان هيرنانديز، إبراهيم ديارا، جوفري تورينتس، بيدرو فيرنانديز "درو"، داني رودريغيز، والسويدي روني باردغي، أحد أبرز تعاقدات الفريق الرديف، والذي لم يُقدَّم رسميا بعد.
هذا الفريق من المواهب الشابة سيشارك في التدريبات الأولى من الموسم، رغم أن وجودهم ضمن جولة الفريق في آسيا غير مضمون حتى الآن، وسيقوم الطاقم الفني بتقييم أدائهم خلال الأيام الأولى قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن من سيُرافق الفريق في الجولة.
وتنطلق فترة الإعداد رسميا اليوم الاثنين، مع أول حصة تدريبية تحت إشراف فليك، وذلك بعد يوم كان مخصصاً للإجراءات الطبية الروتينية، وسيتدرب الفريق في برشلونة لمدة عشرة أيام قبل السفر في 24 الجاري إلى اليابان، حيث تبدأ الجولة الدولية التي تشمل كوريا الجنوبية.






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