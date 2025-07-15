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فيديو - تحقيق حكومي في حفل عيد ميلاد لامين يامال

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فيديو - تحقيق حكومي في حفل عيد ميلاد لامين يامال
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كرة القدم

2025-07-15 | 00:42
فيديو - تحقيق حكومي في حفل عيد ميلاد لامين يامال

فتحت الحكومة الإسبانية تحقيقا في حيثيات تتعلق بحفل عيد ميلاد نجم برشلونة

فتحت الحكومة الإسبانية تحقيقا في حيثيات تتعلق بحفل عيد ميلاد نجم برشلونة لامين يامال بمناسبة بلوغه 18 عاما، بعد اتهامات بانتهاك قانون الإعاقة.
الحفل الذي أُقيم السبت في بلدة ساحلية قرب برشلونة، بحضور نحو 250 شخصا، شهد – وفق تقارير – استخدام أشخاص من ذوي القزامة ضمن فقرات ترفيهية.
ودفع ذلك "رابطة القزامة واضطرابات الهيكل العظمي (ADEE)" لإعلان ملاحقة يامال قضائيا، معتبرة ما حدث مخالفا للقانون الإسباني الذي يجرّم استخدام الإعاقة للترفيه أو السخرية.
وزارة الحقوق الاجتماعية أحالت الملف إلى النيابة العامة ومكتب مكافحة جرائم الكراهية، وأكدت أنّ المخالفة – في حال ثبوتها – قد تُعرّض اللاعب لغرامة تصل إلى مليون يورو. 
كما أثار يامال الجدل بتعليق على إنستغرام خاطب فيه الممثل الأميركي بيتر دينكلاج، المصاب بالقزامة، خلال الليلة نفسها.
أما نادي برشلونة، فلم يعلّق بعد، فيما عاد يامال إلى التمارين التي بدأت أمس، لكنه يواجه احتمالا حقيقيا بالملاحقة القانونية.



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كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

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