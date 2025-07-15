مانشستر يونايتد يكرّم جوتا وشقيقه سيلفا في أنفيلد رود

توفّيا في حادث سير مأساوي يوم 3 تموز - يوليو في مقاطعة الاسبانية

في لفتة إنسانية مؤثرة، زار يونايتد روبن أموريم، برفقة النجمين برونو فيرنانديز وديوغو دالوت، ملعب " " لتقديم واجب العزاء وتكريم ذكرى النجم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اللذين توفّيا في حادث سير مأساوي يوم 3 تموز - يوليو في مقاطعة الاسبانية.

فيرنانديز ودالوت، زميلا جوتا في المنتخب البرتغالي، كانا جزءا من التشكيلة التي أحرزت لقب الشهر الفائت، بعد الفوز على ، وقد وضع الثلاثي باقة من الزهور إلى جانب بحر من الرسائل والتكريمات التي وُضعت أمام أنفيلد.

كما وضع الثلاثي رسالة من نادي مانشستر يونايتد جاء فيها "ارقدا يا دييغو وأندريه .. أحرّ التعازي من جميع من في مانشستر يونايتد."

في المقابل، أعلن حجب القميص رقم 20 الذي كان يحمله جوتا في جميع الفئات العمرية، تكريما لمسيرته، وخاض الفريق أول مباراة له منذ الحادث في مواجهة بريستون الودية قبل يومين، والتي اتسمت بأجواء مؤثّرة، شملت وترديد الأغنية الشهيرة الخاصة بجوتا.







