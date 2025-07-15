مانشستر يونايتد يكرّم جوتا وشقيقه سيلفا في أنفيلد رود

في لفتة إنسانية مؤثرة، زار مدرب مانشستر
يونايتد روبن أموريم، برفقة النجمين برونو فيرنانديز وديوغو دالوت، ملعب "أنفيلد
" لتقديم واجب العزاء وتكريم ذكرى النجم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اللذين توفّيا في حادث سير مأساوي يوم 3 تموز - يوليو في مقاطعة زامورا
الاسبانية.
فيرنانديز ودالوت، زميلا جوتا في المنتخب البرتغالي، كانا جزءا من التشكيلة التي أحرزت لقب دوري الأمم الأوروبية
الشهر الفائت، بعد الفوز على إسبانيا
، وقد وضع الثلاثي باقة من الزهور إلى جانب بحر من الرسائل والتكريمات التي وُضعت أمام أنفيلد.
كما وضع الثلاثي رسالة من نادي مانشستر يونايتد جاء فيها "ارقدا بسلام
يا دييغو وأندريه .. أحرّ التعازي من جميع من في مانشستر يونايتد."
في المقابل، أعلن نادي ليفربول
حجب القميص رقم 20 الذي كان يحمله جوتا في جميع الفئات العمرية، تكريما لمسيرته، وخاض الفريق أول مباراة له منذ الحادث في مواجهة بريستون الودية قبل يومين، والتي اتسمت بأجواء مؤثّرة، شملت دقيقة صمت
وترديد الأغنية الشهيرة الخاصة بجوتا.