نجم مانشستر سيتي ينال بركة "الأشانتي" في غانا

خلال عطلة يقضيها في غانا موطن والديه الأصلي

قام جناح ، الدولي البلجيكي ، بزيارة إلى عاهل مملكة الأشانتي، أوتومفوو أوسي الثاني، خلال عطلة يقضيها في غانا، موطن والديه الأصلي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة شخصية يقوم بها اللاعب في غانا، حيث شارك في عدة نشاطات اجتماعية وثقافية تهدف إلى تعزيز ارتباطه بجذوره الغانية.

وكان لافتا ظهور دوكو مع عائلته برفقة السيدة أكوسوا دينتا أمواتين الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية، خلال لقائهم بالملك، حيث نال اللاعب بركات وتحية خاصة من الزعيم التقليدي، وحرص اللاعب على تقديم قميص سيتي كهدية رمزية، تعبيرا عن احترامه وتقديره لإرث الأشانتي.

كما زار دوكو عائلته في ، وشارك في مباراة مجتمعية مع شباب من منطقة مادينا، وشهد أيضا مباراة ودية بين فريقين محليين من المنطقة، تم خلالها توزيع ميداليات وكأس على الفريق الفائز.

وقام اللاعب بزيارة قلعة إلمينيا التاريخية في كيب كوست، حيث أمضى لحظات تأملية في واحد من أبرز المعالم التي تحمل رمزية كبيرة في تاريخ القارة الأفريقية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام دوكو المتزايد بالتعرّف على جذوره الثقافية، وسط ترحيب شعبي كبير بعودته إلى بلده الأم.





