مداخيل رعاية ملابس الأندية: ريال يتصدر أمام سيتي ويونايتد وبرشلونة

أبرم نادي اتفاقًا جديدا ضخما مع شركة "بوما"

أبرم نادي اتفاقًا جديدا ضخما مع شركة " " للملابس الرياضية، يُعد الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي ، بقيمة 115 مليون يورو سنويًا على مدى عشر سنوات، ليصل إجمالي الصفقة إلى 1.153 مليار يورو.

وبموجب هذا ، يتقدّم السيتي إلى المركز الثاني في ترتيب الأندية الأوروبية الأكثر دخلًا من رعايات القمصان، متجاوزا جاره يونايتد وبرشلونة.

ويجمع مانشستر سيتي حاليًا 210.5 ملايين يورو سنويًا من رعاة قمصانه، وتشمل "بوما" (115 مليون يورو)، " " (74 مليون يورو)، ومنصة العملات الرقمية "OKX" على كمّ القميص (21.5 مليون يورو).

وبذلك يتفوق السيتي على مانشستر يونايتد (200 مليون يورو من وSnapdragon وDXC)، وبرشلونة (183 مليون يورو من نايكي وسبوتيفاي وAmbilight)، فيما يحافظ ريال مدريد على صدارة التصنيف بإيرادات تبلغ 260 مليون يورو.

ويُعدّ الاتفاق الجديد مع "بوما" تحسينا كبيرا مقارنة بالعقد السابق الموقّع عام 2019، والذي كان بقيمة 76 مليون يورو سنويًا، ويشمل العقد الحالي جميع فرق النادي، بما في ذلك الفريق النسائي، فرق الأكاديمية.

كما يشمل العقد جميع الأندية التابعة لمجموعة "سيتي فوتبول"، التي تضم عشرة أندية حول ، بينها جيرونا (إسبانيا)، سيتي (أستراليا)، سيتي (الهند)، وباليرمو (إيطاليا).

ترتيب الأندية من حيث دخل رعايات القمصان (بالمليون يورو):

1. ريال مدريد: 260

2. مانشستر سيتي: 210.5

3. مانشستر يونايتد: 200

4. برشلونة: 183

5. باريس : 170

6. آرسنال: 141.5

7. بايرن ميونيخ: 123













