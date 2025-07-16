الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مداخيل رعاية ملابس الأندية: ريال يتصدر أمام سيتي ويونايتد وبرشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مداخيل رعاية ملابس الأندية: ريال يتصدر أمام سيتي ويونايتد وبرشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-07-16 | 01:37
مداخيل رعاية ملابس الأندية: ريال يتصدر أمام سيتي ويونايتد وبرشلونة

أبرم نادي مانشستر سيتي اتفاقًا جديدا ضخما مع شركة "بوما"

أبرم نادي مانشستر سيتي اتفاقًا جديدا ضخما مع شركة "بوما" للملابس الرياضية، يُعد الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 115 مليون يورو سنويًا على مدى عشر سنوات، ليصل إجمالي الصفقة إلى 1.153 مليار يورو.
وبموجب هذا العقد، يتقدّم السيتي إلى المركز الثاني في ترتيب الأندية الأوروبية الأكثر دخلًا من رعايات القمصان، متجاوزا جاره مانشستر يونايتد وبرشلونة.
ويجمع مانشستر سيتي حاليًا 210.5 ملايين يورو سنويًا من رعاة قمصانه، وتشمل "بوما" (115 مليون يورو)، "الاتحاد للطيران" (74 مليون يورو)، ومنصة العملات الرقمية "OKX" على كمّ القميص (21.5 مليون يورو).
وبذلك يتفوق السيتي على مانشستر يونايتد (200  مليون يورو من أديداس وSnapdragon وDXC)، وبرشلونة (183  مليون يورو من نايكي وسبوتيفاي وAmbilight)، فيما يحافظ ريال مدريد على صدارة التصنيف بإيرادات تبلغ 260 مليون يورو.
ويُعدّ الاتفاق الجديد مع "بوما" تحسينا كبيرا مقارنة بالعقد السابق الموقّع عام 2019، والذي كان بقيمة 76 مليون يورو سنويًا،  ويشمل العقد الحالي جميع فرق النادي، بما في ذلك الفريق النسائي، فرق الأكاديمية.
كما يشمل العقد جميع الأندية التابعة لمجموعة "سيتي فوتبول"، التي تضم عشرة أندية حول العالم، بينها جيرونا (إسبانيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، مومباي سيتي (الهند)، وباليرمو (إيطاليا).
ترتيب الأندية من حيث دخل رعايات القمصان (بالمليون يورو):
1.    ريال مدريد: 260 
2.    مانشستر سيتي: 210.5 
3.    مانشستر يونايتد: 200 
4.    برشلونة: 183 
5.    باريس سان جيرمان: 170 
6.    آرسنال: 141.5 
7.    بايرن ميونيخ: 123






مقالات ذات صلة

الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة
2025-07-04

الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة

ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة
2025-05-15

ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)
2025-07-01

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)

زفاف حفيد عادل إمام بحضور النجوم وغياب "الزعيم" يتصدر الترند
2025-07-05

زفاف حفيد عادل إمام بحضور النجوم وغياب "الزعيم" يتصدر الترند

مداخيل رعاية ملابس الأندية: ريال يتصدر أمام سيتي ويونايتد وبرشلونة

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

برشلونة

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية
أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن

اقرأ ايضا في كرة القدم

ستيفن جيرارد يصبح جدّاً للمرة الأولى
01:39

ستيفن جيرارد يصبح جدّاً للمرة الأولى

بعد أن أنجبت ابنته الكبرى البالغة من العمر 21 عاما

01:39

ستيفن جيرارد يصبح جدّاً للمرة الأولى

بعد أن أنجبت ابنته الكبرى البالغة من العمر 21 عاما

ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية
01:38

ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا بتصريحاته الأخيرة

01:38

ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا بتصريحاته الأخيرة

أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن
01:36

أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن

وجّه أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس نصيحة واضحة لمواطنه

01:36

أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن

وجّه أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس نصيحة واضحة لمواطنه

اخترنا لك
ستيفن جيرارد يصبح جدّاً للمرة الأولى
01:39
ترامب: احتفظتُ بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية
01:38
أسطورة ألمانيا ينصح تير شتيغن
01:36
موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل
01:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025