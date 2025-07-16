ستيفن جيرارد يصبح جدّاً للمرة الأولى

أصبح أسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد، 54 عاماً، جدًا للمرة الأولى، وذلك بعد أن أنجبت ابنته الكبرى ليلي إيلا، البالغة من العمر 21 عاما، طفلة من صديقها لي بيرن.
وأعلنت ليلي الخبر عبر حسابها على إنستغرام
، حيث نشرت صورة للي بيرن وهو يغادر المستشفى حاملاً المولودة الجديدة، مرفقة بتعليق "من 2 إلى 3"، مع قلب وردي
ورمز تعبيري لطفلة.
وكانت الشابة قد أعلنت عن حملها للمرة الأولى في كانون
الثاني - يناير الماضي عبر منشور ظهرت فيه نتائج اختبار الحمل وحذاء طفل صغير.
أمّا لي بيرن، والد الطفلة، فهو نجل ليام بيرن، أحد أبرز المجرمين في أيرلندا، والذي يقضي حاليًا عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التآمر لتهريب الأسلحة، الا أن نجله غير متورّط في أي نشاط إجرامي.
وبدأت علاقة لي وابنة جيرارد قبل نحو عامين، وتربطه اليوم
علاقة وثيقة بالعائلة، حيث وصف زوجة النجم الإنجليزي، أليكس، بأنها بمثابة "أم ثانية" له.
يُذكر أن جيرارد كان قد غادر تدريب نادي الاتفاق السعودي في كانون الثاني - يناير الماضي، ويعمل حاليا كمحلل رياضي.