فيديو - كلام مؤثر للامين يامال عن جدّته

في اختبار حقيقي لضغط التوقعات، تسلّم النجم الإسباني الصاعد القميص رقم 10 في نادي برشلونة، الذي يُعدّ من أكثر الأرقام شهرة في عالم كرة القدم.وفي خطوة مؤثرة، أجّل النجم الشاب مراسم الإعلان الرسمي عن ارتدائه القميص حتى وصول جدّته فاطمة من المغرب، والتي لعبت دورا كبيرا في تربيته بعد انفصال والديه.وقال يامال "لولا جدّتي، لما كنت قادرا على التخطيط لهذا المميّز. تأخّرنا لأنها كانت في المغرب، ولن أستطيع ردّ جميلها أبدا".وأضاف "أعتقد أنها هي نفسها لا تعرف ما الذي يعنيه كل هذا، لكنها ترى أنني ، ولذلك فهي سعيدة أيضا، فلا يسعني إلا أن أشكرها على كل ما قامت به من أجلي، وعلى ما تواصل القيام به، وسأحاول ردّ الجميل لها شيئا فشيئا، رغم أنني لن أتمكن من ردّه بالكامل أبدا".الحفل شهد أيضا توقيع تمديد عقده مع النادي حتى عام 2031، بحضور والديه ورئيس النادي جوان لابورتا، وقد تسلّم رسميا القميص رقم 10، الذي حمله أساطير مثل ، ، ومارادونا، وأكد اللاعب الشاب الإسباني أنّه لا يشعر بالضغط، قائلا "ميسي شقّ طريقه، وأنا سأشقّ طريقي".يُذكر أن يامال يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في حاليا، بعد مساهمته في تتويج بيورو 2024 وتتويج برشلونة بلقب الدوري والكأس وكأس السوبر في الموسم الفائت.