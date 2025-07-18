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مقارنة شاملة بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي .. فمن تفوّق؟

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مقارنة شاملة بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي .. فمن تفوّق؟
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كرة القدم

2025-07-18 | 01:41
مقارنة شاملة بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي .. فمن تفوّق؟

مقارنة إحصائية بين الإسباني لامين يامال والفرنسي عثمان ديمبيلي

أظهرت مقارنة إحصائية بين النجم الإسباني الشاب لامين يامال والفرنسي عثمان ديمبيلي خلال موسم 2024/2025 تفوّقًا لافتا للأول في عدد من الجوانب الفنية، على الرغم من فرق الخبرة.
وفي حين سجّل ديمبيلي عدد أهداف أكبر (37 مقابل 21)، فإنّ يامال تفوّق بشكل واضح في التمريرات الحاسمة (25 مقابل 14)، وحقق قفزة كبيرة في عدد المراوغات الناجحة مسجلًا 139 مراوغة مقابل 38 فقط لديمبيلي.
كما برز يامال في التمريرات المفتاحية (64 مقابل 61)، إضافة إلى تفوّق ساحق في الصراعات الأرضية الناجحة، حيث فاز بـ242 مواجهة، مقارنة بـ68 لديمبيلي.
تعكس هذه الأرقام تطوّر يامال اللافت، وتُعزّز مكانته كأحد أبرز المواهب الشابة في العالم، وربما الخليفة المنتظر لأساطير الجناح الهجومي في كرة القدم العالمية.


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لامين يامال

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