الزرارية كرّمت التضامن صور ورئيسه جهاد قنديل

شارك نادي التضامن صور في مهرجان تكريمي لشهداء بلدة الزرارية

شارك نادي التضامن صور في مهرجان تكريمي لشهداء بلدة الزرارية، بحضور رئيس النادي الدكتور والإداري غزوان بحر.

استُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى الدكتور قنديل أكد فيها على دور الرياضة في تعزيز قيم الوفاء والانتماء، مشددا على أهمية استذكار تضحيات الشهداء الذين رسموا طريق الكرامة بعطاءاتهم.