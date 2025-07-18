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الزرارية كرّمت التضامن صور ورئيسه جهاد قنديل

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الزرارية كرّمت التضامن صور ورئيسه جهاد قنديل
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كرة القدم

2025-07-18 | 02:04
الزرارية كرّمت التضامن صور ورئيسه جهاد قنديل

شارك نادي التضامن صور في مهرجان تكريمي لشهداء بلدة الزرارية

شارك نادي التضامن صور في مهرجان تكريمي لشهداء بلدة الزرارية، بحضور رئيس النادي الدكتور جهاد قنديل والإداري غزوان بحر. 
استُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى الدكتور قنديل كلمة أكد فيها على دور الرياضة في تعزيز قيم الوفاء والانتماء، مشددا على أهمية استذكار تضحيات الشهداء الذين رسموا طريق الكرامة بعطاءاتهم.
 

ثم قام الناشط الاجتماعي الحاج زينو حمود بتكريم قنديل تقديراً لدوره الرياضي والاجتماعي، ثم أُقيمت مباراة ودية جمعت التضامن صور والرسالة الزرارية، في أجواء من الروح الرياضية والتقدير المتبادل.

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الزرارية كرّمت التضامن صور ورئيسه جهاد قنديل

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