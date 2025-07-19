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أرتيتا انفق أكثر من 150 مليون يورو على لاعبي تشيلسي

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أرتيتا انفق أكثر من 150 مليون يورو على لاعبي تشيلسي
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كرة القدم

2025-07-19 | 04:47
أرتيتا انفق أكثر من 150 مليون يورو على لاعبي تشيلسي

لم يتردّد ميكيل أرتيتا في التوجه إلى الجار اللندني لتعزيز صفوف فريقه

منذ توليه مهام تدريب أرسنال، لم يتردّد ميكيل أرتيتا في التوجه إلى الجار اللندني تشيلسي لتعزيز صفوف فريقه، حيث بلغت قيمة صفقاته مع "البلوز" أكثر من 150 مليون يورو على مدار الأعوام الماضية.
وكانت أغلى هذه الصفقات الألماني كاي هافيرتز الذي انتقل إلى "الغانرز" مقابل 75 مليون يورو، تلاه الجناح الإنجليزي، المنتقل حديثاً، نوني مادويكي بقيمة 58 مليون يورو.
كما ضم أرتيتا لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو مقابل 11.5 مليون يورو، والحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا على سبيل الإعارة مع دفع مبلغ قدّر بنحو 5.8 مليون يورو.
ولم تخلِ القائمة من صفقات مجانية، إذ انتقل البرازيلي ويليان إلى أرسنال دون مقابل بعد نهاية عقده مع تشيلسي، كذلك حصل الفريق مؤخراً على خدمات رحيم ستيرلينغ على سبيل الإعارة، في صفقة أثارت جدلا واسعا بين جماهير الناديين.
تعكس هذه التعاقدات توجه أرتيتا نحو الاعتماد على عناصر ذات خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى وإن كان ذلك من خلال الغريم التقليدي، في مسعاه لإعادة أرسنال إلى منصات التتويج.




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