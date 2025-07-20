منتخب اليونان يخصص جزءاً من مكافآته لعائلة زميلهم الراحل

بعد تأهلهم إلى المستوى الأول من

في بادرة إنسانية لافتة، قرر لاعبو منتخب اليونان لكرة القدم تخصيص جزء من مكافآتهم التي حصلوا عليها بعد تأهلهم إلى المستوى الأول من ، لصالح عائلة زميلهم الراحل جورج بالدوك.

وجاء القرار بإجماع لاعبي المنتخب، تقديرًا لما قدمه بالدوك خلال مسيرته مع الفريق، ووفاءً لذكراه بعد وفاته المفاجئة في تشرين الأول - أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 31 عاما، إثر حادث غرق في منزله في .

وكان بالدوك، الذي وُلد في ومثّل المنتخب اليوناني دوليا منذ عام 2022، قد ترك بصمة واضحة في صفوف الفريق، كما شكّل عنصرا محوريا في خط الدفاع.

وبعد وفاته، خاض المنتخب مواجهة تاريخية أمام إنجلترا على ملعب ، انتهت بفوز غير مسبوق لليونانيين (2-1)، في مباراة اتسمت بمشاعر جياشة، واعتُبرت تكريما رمزيا للاعب الراحل.

وفي بيان صادر عن اليوناني لكرة القدم، أكّد المسؤولون أن بالدوك سيبقى حاضرا في وجدان الفريق، مشيرين إلى أن تخصيص جزء من المكافآت لعائلته جاء كمبادرة رمزية تعكس التقدير والوفاء.

وأوضح البيان أن الاتحاد سيحول المبلغ المخصص له كما لو أنه شارك فعليا في البطولة، رغم رحيله قبل نهاية التصفيات.

ولاقت الخطوة إشادة في الأوساط الرياضية والإعلامية، واعتُبرت مثالا على التضامن داخل الفريق، ورسالة سامية عن الروح الجماعية والوفاء التي يتحلى بها لاعبو المنتخب اليوناني.





