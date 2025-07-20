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فيديو - كاترين تتحدّى السرطان وتقود ألمانيا لنصف نهائي يورو 2025

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فيديو - كاترين تتحدّى السرطان وتقود ألمانيا لنصف نهائي يورو 2025
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كرة القدم

2025-07-20 | 03:56
فيديو - كاترين تتحدّى السرطان وتقود ألمانيا لنصف نهائي يورو 2025

بيرغر بطلة ألمانيا: تصدت لركلتيّ ترجيح وسبقتها بتسع تصدّيات

"كل ما لدينا هو الآن"، هي الكلمات الخمس الموشومة على رقبة حارسة مرمى منتخب ألمانيا، آن كاترين بيرغر.
ولا تحمل هذه الكلمات معاني عميقة لبيرغر فحسب، بل إنها تُجسد رحلتها في التعافي من السرطان، إذ تغطي آثار الجروح الناتجة عن العلاج الذي خضعت له.
كانت بيرغر ضمن تشكيلة المنتخب الألماني الذي وصل إلى نهائي يورو 2022، لكنها علمت خلال تلك البطولة أن سرطان الغدة الدرقية قد عاد مجددا بعد أربع سنوات من الشفاء.
واليوم، بعد مرور ثلاث سنوات، لم تتعافَ بيرغر بشكل كامل فحسب، بل عادت لتؤدي بأعلى المستويات مع منتخب بلادها، وتقوده على الرغم من النقص العددي منذ الدقيقة 13، الى التعادل مع فرنسا (1-1) ثم التأهل الى نصف نهائي يورو 2025 لمواجهة منتخب إسبانيا.
 

كانت بيرغر بطلة ألمانيا، حيث تصدت لركلتيّ ترجيح بمواجهة فرنسا، وقامت قبل تألقها في الركلات بتسع تصدّيات، وهو الرقم الأعلى لحارسة مرمى في مباراة إقصائية في بطولة أوروبا منذ العام 2013، كما أنقذت منتخبها في لحظات حاسمة.
وبعمر 34 عاما و269 يوما، أصبحت بيرغر أكبر لاعبة في تاريخ ألمانيا تشارك في بطولة أوروبا، عندما خاضت أول مباراة لها في البطولة ضد بولندا.
في نصف نهائي يورو 2025، الجارية في سويسرا، تلتقي إنجلترا مع إيطاليا مساء الثلاثاء، وتتواجه ألمانيا مع إسبانيا مساء الأربعاء.



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