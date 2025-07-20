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فيديو - ماذا حصل مع كول بالمر بين يديّ الحلاّق؟

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فيديو - ماذا حصل مع كول بالمر بين يديّ الحلاّق؟
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كرة القدم

2025-07-20 | 04:44
فيديو - ماذا حصل مع كول بالمر بين يديّ الحلاّق؟

ماذا يجري بين كول بالمر وصديقته؟

أثناء قيامه بحلاقة شعر رأسه، فاجأ الحلاق زبونه، نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا كول بالمر، بنزع الرداء عنه، ليكتشف وجود رداء آخر عليه صورة "سبايدر مان".
في مقلب آخر، لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي أو موثوق على ما ورد بشأن تلقي بالمر ما يشبه "عرض الزواج" من صديقته كوني غرايس، أو أي تفاصيل عن "زواج عقدي" أو خلافات بينهما.
وبدا أن الحديث عن أن كوني غرايس "عرضت عليه الزواج وتم رفضه" أو أنها "تضغط عليه منذ سنة" هو من الشائعات أو القصص المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون مصدر إعلامي موثوق أو تصريح من الطرفين.
ومن المعروف أن كول بالمر، نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، يركّز بشدة على مسيرته الكروية حالياً، خصوصاً بعد تألقه الكبير في الموسم الأخير، لكن الحديث عن حياته الخاصة، لم يصدر منه مباشرة أو من جهات رسمية قريبة منه.




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