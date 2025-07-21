فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة

بهذه الطريقة اعلن نادي الكهرباء تجديد عقد الموهوب احمد عايد ❤️‍🔥 . pic.twitter.com/BcsgkNw9lO — عراق إكسترا (@IraqXtra_ar) July 20, 2025

كان الفيديو الذي اعلن فيه نادي الكهرباء العراقي عن تجديد عقد لاعبه الواعد ، أحد أبرز المواهب التي ظهرت مع الفريق في الآونة ، رائعاً وملفتاً.اعتمد الفيديو على الاجواء الروحانية المرتبطة بالبيئة المحلية للاعب والنادي ودعاء الوالدة الذي تلاه تلقي عايد رسالة نصيّة من الكهرباء تبلغه بتجديد .وأكدت الإدارة أنها حرصت على إنهاء تفاصيل التعاقد مع اللاعب خلال هذه المرحلة المبكرة من سوق الانتقالات، في ظل رغبة عدة أندية بمراقبة تطوره ومحاولة ضمه، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها الموسم الماضي، ونال من خلالها إشادات جماهيرية وفنية، وبات واحداً من الأسماء الواعدة في الدوري العراقي.