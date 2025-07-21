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فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة

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فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة
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كرة القدم

2025-07-21 | 00:48
فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة

أحد أبرز المواهب التي ظهرت في الآونة الأخيرة

كان الفيديو الذي اعلن فيه نادي الكهرباء العراقي عن تجديد عقد لاعبه الواعد أحمد عايد، أحد أبرز المواهب التي ظهرت مع الفريق في الآونة الأخيرة، رائعاً وملفتاً.
اعتمد الفيديو على الاجواء الروحانية المرتبطة بالبيئة المحلية للاعب والنادي ودعاء الوالدة الذي تلاه تلقي عايد رسالة نصيّة من الكهرباء تبلغه بتجديد العقد.
وأكدت الإدارة أنها حرصت على إنهاء تفاصيل التعاقد مع اللاعب خلال هذه المرحلة المبكرة من سوق الانتقالات، في ظل رغبة عدة أندية بمراقبة تطوره ومحاولة ضمه، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها الموسم الماضي، ونال من خلالها إشادات جماهيرية وفنية، وبات واحداً من الأسماء الواعدة في الدوري العراقي.




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