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فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه

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فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه
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كرة القدم

2025-07-21 | 00:50
فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه

أحد أكثر الأندية حنكة في إدارة ملف الانتقالات

يثبت نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عاماً بعد عام أنه أحد أكثر الأندية حنكة في إدارة ملف الانتقالات، ليس فقط بفضل استقطابه للمواهب الشابة، بل بفضل موقفه الحازم الذي لا يعرف التنازل عند التفاوض على بيع لاعبيه.
ففي واحدة من أبرز صفقات السوق في العامين الأخيرين، باع فرانكفورت المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو، في صفقة وصفها البعض بأنها ضربة اقتصادية ذكية، إذ كان اللاعب قد انضم مجاناً تقريباً.
بعدها بأشهر، خطف الدولي المصري عمر مرموش الأضواء بانتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 80 مليون يورو، رغم أن انتقاله لم يمر عليه أكثر من موسم ونصف من فولفسبورغ.
ولا تبدو هذه الأرقام استثنائية في سياق سياسة النادي، فقد سبق لفرانكفورت أن باع النجم الصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو بعد موسم تألق فيه أوروبيّاً.
وتكرر الأمر ذاته تكرر مع الإيفواري سيباستيان هالر، الذي انضم بمبلغ متواضع ثم انتقل إلى وست هام الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو، بعد أن لفت الأنظار بأسلوب لعبه القوي والحاسم.
ولم تكن آخر حلقات هذا التوجه بأقل شأن، إذ وافق النادي على بيع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتكي إلى ليفربول، في صفقة تتراوح قيمتها بين 90 و95 مليون يورو، حسب ما أوردته مصادر إنجليزية وألمانية متقاطعة.
وتؤكّد هذه الصفقات مجتمعة أن آينتراخت فرانكفورت لم يكن مجرّد محطة عبور للمواهب، بل مؤسسة رياضية ذات رؤية واضحة تقوم على الاستثمار الذكي، والتخطيط طويل الأمد، والاستفادة القصوى من القيمة السوقية للاعبين في ذروة عطائهم.


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كرة القدم

آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش

هوغو إيكيتكي

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