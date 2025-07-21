مع انضمام راشفورد - كم لاعب انجليزي لعب لبرشلونة؟

أصبح انضمام حدثاً بالنسبة لجمهور برشلونة

أصبح انضمام حدثاً بالنسبة لجمهور برشلونة، أنهى جدلاً بشأن تدعيم الجبهة اليشرى للفريق الكتالوني، وتحرير قدرة المدرب الألماني فليك على استعمال البرازيلي ، كوسط متقدم أو مهاجم أو جناح أيسر، وإراحته في بعض المباريات.

ويُعد راشفورد أول لاعب انجليزي ينضم الى برشلونة منذ غاري لينيكر في 1 تموز – يوليو 1986، وقد سبقه الى ذلك لاعب الوسط هارولد ستامبر (1 تموز – يوليو 1922) وحارس المرمى جاك الديرسون (30/12/1912).

ولعب لبرشلونة قبلهم كل من المهاجم جاك غرينويل ولاعب الوسط بيل لامب (1912) والمهاجم بيرسي والاس (1909) والمهاجم شارلز والاس (1907) وحارس المرمى صامويل موريس (1902) ولاعب الوسط جونيور موريس والمهاجم هنري موريس (1901) والمدافع أرثر ويتي (1899).







