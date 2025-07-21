الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مع انضمام راشفورد - كم لاعب انجليزي لعب لبرشلونة؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مع انضمام راشفورد - كم لاعب انجليزي لعب لبرشلونة؟
A-
A+

كرة القدم

2025-07-21 | 00:51
مع انضمام راشفورد - كم لاعب انجليزي لعب لبرشلونة؟

أصبح انضمام ماركوس راشفورد حدثاً بالنسبة لجمهور برشلونة

أصبح انضمام ماركوس راشفورد حدثاً بالنسبة لجمهور برشلونة، أنهى جدلاً بشأن تدعيم الجبهة اليشرى للفريق الكتالوني، وتحرير قدرة المدرب الألماني هانسي فليك على استعمال البرازيلي رافينها، كوسط متقدم أو مهاجم أو جناح أيسر، وإراحته في بعض المباريات.
ويُعد راشفورد أول لاعب انجليزي ينضم الى برشلونة منذ غاري لينيكر في 1 تموز – يوليو 1986، وقد سبقه الى ذلك لاعب الوسط هارولد ستامبر (1 تموز – يوليو 1922) وحارس المرمى جاك الديرسون (30/12/1912).
ولعب لبرشلونة قبلهم كل من المهاجم جاك غرينويل ولاعب الوسط بيل لامب (1912) والمهاجم بيرسي والاس (1909) والمهاجم شارلز والاس (1907) وحارس المرمى صامويل موريس (1902) ولاعب الوسط جونيور موريس والمهاجم هنري موريس (1901) والمدافع أرثر ويتي (1899).



مقالات ذات صلة

ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟
2025-06-11

ما هو الدور الذي لعبه كلوب في انضمام مساعده إلى مانشستر سيتي؟

فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد
2025-06-03

فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد

فيديو - حفل عشاء لبرشلونة تكريماً للفريق الأول
2025-05-21

فيديو - حفل عشاء لبرشلونة تكريماً للفريق الأول

ترامب: انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيكون مهما لها ولدول الشرق الأوسط
2025-05-13

ترامب: انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيكون مهما لها ولدول الشرق الأوسط

مع انضمام راشفورد - كم لاعب انجليزي لعب لبرشلونة؟

رياضة

كرة القدم

ماركوس راشفورد

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان
فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه

اقرأ ايضا في كرة القدم

نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان
00:56

نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان

حصل نيمار جونيور على سيارة مقابل 1.3 مليون يورو

00:56

نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان

حصل نيمار جونيور على سيارة مقابل 1.3 مليون يورو

فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه
00:50

فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه

أحد أكثر الأندية حنكة في إدارة ملف الانتقالات

00:50

فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه

أحد أكثر الأندية حنكة في إدارة ملف الانتقالات

فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة
00:48

فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة

أحد أبرز المواهب التي ظهرت في الآونة الأخيرة

00:48

فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة

أحد أبرز المواهب التي ظهرت في الآونة الأخيرة

اخترنا لك
نيمار يقتني سيارة باتموبيل النادرة الخاصة بفيلم باتمان
00:56
فرانكفورت .. لا يساوم ويجني مئات الملايين من مواهبه
00:50
فيديو تقديمي رائع للاعب عراقي يستند إلى دعاء الوالدة
00:48
فيديو - لينغارد يتألّق في كوريا بهدف عالمي
00:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025