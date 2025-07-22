فيديو - هالك يتحدى الزمن بثنائية مذهلة في شباك بالميراس

(38) scored 2 free-kicks in one game vs , incredible. 🇧🇷👏 pic.twitter.com/s5DKX2ec5s — EuroFoot (@eurofootcom) July 21, 2025

أثبت النجم البرازيلي هالك أن العمر مجرد رقم، بعدما قدّم عرضا استثنائيا سجل خلاله هدفين من ركلتين حرتين لصالح أتلتيكو مينيرو، في مواجهة نارية أمام بالميراس ضمن الجولة 15 من الدوري البرازيلي.ورغم خسارة فريقه (2-3)، خطف هالك الأضواء بأدائه اللافت، مسجّلا هدفين في توقيتين حاسمين، الأوّل مع اقتراب نهاية الشوط الأول، والثاني قبل نهاية المباراة، ليحافظ على الإثارة حتى اللحظات .هالك، الذي عاد إلى عام 2021 بعد تجربة آسيوية ناجحة، يبدو مصرّا على مواصلة مسيرته الكروية، مشيرا إلى رغبته في السير على خطى باللعب حتى الأربعين، وهو ما تؤكده أرقامه هذا الموسم بتسجيل 14 هدفا في 18 مباراة.النجم المخضرم لا يزال يحتفظ بقوته وتسديداته الصاروخية، ليبرهن أن شغفه باللعبة لم يتراجع رغم تقدّم السنوات.