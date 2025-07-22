فيديو - هالك يتحدى الزمن بثنائية مذهلة في شباك بالميراس

أثبت النجم البرازيلي هالك أن العمر مجرد رقم، بعدما قدّم عرضا استثنائيا سجل خلاله هدفين من ركلتين حرتين لصالح أتلتيكو مينيرو، في مواجهة نارية أمام بالميراس ضمن الجولة 15 من الدوري البرازيلي.
ورغم خسارة فريقه (2-3)، خطف هالك الأضواء بأدائه اللافت، مسجّلا هدفين في توقيتين حاسمين، الأوّل مع اقتراب نهاية الشوط الأول، والثاني قبل نهاية المباراة، ليحافظ على الإثارة حتى اللحظات الأخيرة
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هالك، الذي عاد إلى البرازيل
عام 2021 بعد تجربة آسيوية ناجحة، يبدو مصرّا على مواصلة مسيرته الكروية، مشيرا إلى رغبته في السير على خطى كريستيانو رونالدو
باللعب حتى الأربعين، وهو ما تؤكده أرقامه هذا الموسم بتسجيل 14 هدفا في 18 مباراة.
النجم المخضرم لا يزال يحتفظ بقوته وتسديداته الصاروخية، ليبرهن أن شغفه باللعبة لم يتراجع رغم تقدّم السنوات.