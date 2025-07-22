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155 مليون يورو صرفها مانشستر يونايتد على صفقتين ناريتين

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155 مليون يورو صرفها مانشستر يونايتد على صفقتين ناريتين
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كرة القدم

2025-07-22 | 00:57
155 مليون يورو صرفها مانشستر يونايتد على صفقتين ناريتين

في خطوة تؤكد سعيه الجاد لاستعادة بريقه الهجومي

في خطوة تؤكد سعيه الجاد لاستعادة بريقه الهجومي، أعلن مانشستر يونايتد عن تعاقده مع جناحين جديدين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بقيمة إجمالية بلغت 155 مليون يورو.
وحسم "الشياطين الحمر" أولى صفقاته الهجومية بضم المهاجم البرازيلي ماثيوس كونيا من وولفرهامبتون، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، حيث يعوّل الجهاز الفني على ديناميكية اللاعب وحضوره البدني لدعم الخط الأمامي.
أما الصفقة الثانية، فتمثلت في التعاقد مع الدولي الكاميروني براين مبويمو من برينتفورد مقابل 80 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز السرعة والفعالية على الأطراف، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الأخيرة.
ويأمل المدرب روبن أموريم أن تُحدث هذه التعاقدات الفرق في الموسم الجديد، في ظلّ الحاجة الماسّة إلى تحسين الإنتاج الهجومي والمنافسة الجدّيّة على الألقاب المحلّيّة والأوروبّيّة.



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ماثيوس كونيا

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