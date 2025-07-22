فيديو - مبابي وحكيمي يستمتعان بعطلتهما في بورتو ريكو

في استراحة مستحقة بعد موسم طويل ومرهق، اجتمع النجم الفرنسي كيليان مبابي والمغربي ، الصديقان المقربان وزميلا باريس السابقين، في ريكو لقضاء إجازتهما الصيفية.ورُصد اللاعبان مساء الأحد وهما يحضران حفلا غنائيا للنجم العالمي باد باني، الذي أُقيم في قاعة "El Choliseo" الشهيرة، حيث لفتا الأنظار بظهورهما معا وسط أجواء حماسية وأضواء الشهرة التي لا تفارقهما.ورغم انتقال مبابي مؤخرا إلى ريال مدريد، بقيت صداقته الوثيقة بزميله السابق قوية، وهي علاقة بدأت بين جدران غرفة ملابس باريس سان جيرمان واستمرت بعد افتراقهما الكروي.ويستغل الثنائي فترة الراحة الحالية قبل العودة إلى التحضيرات مع نادييهما، علما أن حكيمي كان قد ساهم في فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس للأندية، في مباراة غاب عنها مبابي.